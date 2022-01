Sandra Mannegold ist neue Klinikdirektorin

Ralf Wolf, scheidender Klinikdirektor (links) und Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt begrüßen Sandra Manegold als neue Chefin der forensischen Psychiatrie. Foto: Vitos Weil-Lahn

HADAMAR - Ein Wechsel an der Spitze: Sandra Manegold ist die neue Klinikdirektorin der Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar. Sie tritt die Nachfolge von Ralf Wolf an, der in den Ruhestand gehen wird.

Sandra Manegold wechselt von der LVR-Klinik Köln zu Vitos. Zuletzt leitete sie als Oberärztin die Abteilung Forensische Psychiatrie und Psychotherapie II.

Fachärztin für Neurologie und Psychologie

Die seit 2006 approbierte Medizinerin ist sowohl neurologische als auch psychiatrische Fachärztin. Sie besitzt zusätzlich eine tiefenpsychologische Psychotherapieausbildung und hat erfolgreich die Schwerpunktprüfung "Forensische Psychiatrie" abgelegt. Vitos-Geschäftsführer Martin Engelhardt: "Wir gewinnen eine doppelte Fachärztin, die mit den Besonderheiten der forensischen Psychiatrie vertraut ist. Ich freue mich daher sehr, dass Frau Manegold ihre umfangreiche Expertise bei Vitos einbringt." Die forensische Klinik werde weiterhin in sehr guten Händen sein. Das sei für Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen von Bedeutung.

Ralf Wolf tritt

seinen Ruhestand an

Auch der scheidende Klinikdirektor Wolf hieß die neue Führungskraft herzlich willkommen. Er stand der Klinik über 15 Jahre vor und wird im März in den Ruhestand gehen.

Die Vitos-Klinik für forensische Psychiatrie Hadamar ist eine besonders gesicherte Spezialklinik, die die doppelte Aufgabe der medizinischen Behandlung und der Sicherung ihrer Patienten hat. Vitos übernimmt im Auftrag des Landes den Maßregelvollzug.