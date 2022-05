Sängerkreis Oberlahn blickt in ungewisse Zukunft

Die Freude am gemeinsamen Singen verbindet die Männer und Frauen: Der gemischte Chor Seelbach unter der Leitung von Jacob Winter begrüßt die Gäste vom Sängerkreis Oberlahn auch musikalisch. Foto: Andreas E. Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

VILLMAR-SEELBACH - Bereits vor der Corona-Pandemie war sowohl die Zahl der Chöre als auch die der aktiven Stimmen im Sängerkreis Oberlahn rückläufig. Durch die Corona-Zwangspausen hat sich dieser Abwärtstrend weiter verstärkt. So konnte Peter Sussiek, der Vorsitzende des Sängerkreises, jetzt auch in der Jahreshauptversammlung keine erfreulichen Zahlen präsentieren.

Nur noch zwei

Kinderchöre sind aktiv

"Das Jahr 2021 war nicht viel anders als 2020", sagte er. Geprägt von Corona sei ein Großteil aller Aktivitäten nicht plan- und durchführbar gewesen. Es hätten kaum Chorproben stattgefunden, lediglich bei manchen Chören über Zoom. Mit Stand 30. April zählte der Sängerkreis 43 aktive Chöre mit 46 Chorgruppen. Kinderchöre gibt es nur noch zwei, nämlich in Niedershausen und einen Zusammenschluss der Kinderchöre von Münster und Laubus-Eschbach. Vor acht Jahren waren es noch acht Kinderchöre, im Jahr 2021 schon nur noch drei.

Bedenklich auch die Zahl von aktiven Sängerinnen und Sängern. Diese schrumpfte von 1262 im Jahr 2014 auf 781 (2021), in diesem Jahr singen nur noch 700 Sangesfreunde. Sussiek machte deutlich, dass dies ein Verlust von 562 Sängern in acht Jahren ist. In den beiden Kinderchören singen noch 19 Kinder; 2014 waren es 83, 2021 noch 23. Stark zurückgegangen ist auch die Zahl der Fördermitglieder. Sie sank von 3660 im Jahr 2014 auf 2456 im Jahr 2021 und jetzt auf 2378. "Die Vereine leben von dem, was sie angespart haben", sagte Sussiek. In den vergangenen beiden Jahren hätten keine Konzerte und Feste stattfinden können. Das habe einige Chöre in finanzielle Schwierigkeiten gebracht. Für so manchen Chor habe sich die Frage gestellt, ob er den Chorleiter weiterbezahlen kann - ohne Einnahmen von Konzerten und Festen. "Die endgültigen Auswirkungen der Corona-Pandemie können wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch gar nicht absehen", befürchtet der Sängerkreis-Vorsitzende. Zwar würden jetzt einige Chöre wieder mit Proben beginnen, es sei aber zu befürchten, dass einige Sänger, vor allem ältere, nicht wieder singen werden.

Fotos Die Freude am gemeinsamen Singen verbindet die Männer und Frauen: Der gemischte Chor Seelbach unter der Leitung von Jacob Winter begrüßt die Gäste vom Sängerkreis Oberlahn auch musikalisch. Foto: Andreas E. Müller Auch der gemischte Projektchor "Ars musica" des Sängerkreises Oberlahn gibt mit Chorleiterin Nicole Ebel eine Kostprobe seines Gesanges. Foto: Andreas E. Müller Ein herzliches Dankeschön für zehn Jahre Vorsitzender des Sängerkreises Oberlahn: Der 2. Vorsitzende Tobias Eckert gratuliert Peter Sussiek. Foto: Andreas E. Müller 3

"Ich hoffe sehr, dass wir diesen Abwärtstrend stoppen können, habe aber die Befürchtung, dass der Trend weiter nach unten gehen wird." Mit Konzerten in diesem Jahr rechnet Sussiek erst im Herbst/Winter und an Weihnachten. Dabei sei klar, dass die Gefahr durch Corona nicht gebannt sei. "Keiner weiß, was im Herbst sein wird", gab er zu bedenken.

Den Nachmittag musikalisch eingeleitet hatte der gemischte Chor Seelbach unter der Leitung von Jacob Winter mit den Liedbeiträgen "Die Gedanken sind frei" und "Kein schöner Land". Das nur 14 Sänger große Ensemble überraschte nach der Corona-Zwangspause mit einem beachtlich homogenen Klang.

Auch Jugendreferentin und Kreischorleiterin Nicole Ebel konnte keine positiven Ausführungen machen. Der Sängerkreis habe aber in der Pandemie den Chören und ihren Vorständen jederzeit Hilfestellungen angeboten und werde das auch weiterhin tun. Erfreulich sei, dass der gemischte Projektchor "Ars musica" des Sängerkreises wieder unter ihrer Leitung probe. Die 20 Sänger gaben dann auch mit "What a wonderful world" und "Oh Shenandoah" eine Kostprobe ihres Gesanges. Frauenreferentin Bärbel Weeber bot sich ebenfalls den Chören als Ansprechpartnerin, insbesondere für neue Ideen und Werbung, an.

Sussiek gab bekannt, dass Konzerte mit Ehrungen weiterhin vom Sängerkreis mit 50 Euro bezuschusst werden, ebenso die Neuanschaffung von Noten mit 50 Prozent, maximal 100 Euro. Für Chöre, die ihre Arbeit ruhigstellen wollen, ist Stichtag für diese Meldung der 30. September. Nach einer Entscheidung des Hessischen Sängerbundes (HSB) müssen Chöre für ihre Konzerte nun 60 Prozent der GEMA-Gebühren selbst zahlen. Bisher hatte der HSB diese Gebühren für seine Mitgliedschöre zu 100 Prozent übernommen.

Vereine müssen 60 Prozent der GEMA-Gebühren zahlen

Für 2023 kündigte Sussiek Neuwahlen des Vorstandes an. Ob er noch einmal kandidieren werde, stellte der 74-Jährige infrage. Tobias Eckert, zweiter Vorsitzender des Sängerkreises, ehrte Peter Sussiek für sein zehnjähriges Engagement als Vorsitzender und überreichte eine Urkunde des Hessischen Sängerbundes. Nach einem Abschiedslied entließ "Ars musica" das Auditorium mit einer sehr nachdenklich stimmenden Neukomposition von Oliver Gies, in der einige Fragen zu Corona oder auch zum Ukraine-Krieg gestellt werden.