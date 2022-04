Schilder weisen Weg zu Kulturdenkmal auf dem Lahnwanderweg

Der Ortsbeirat Ennerich mit Ortsvorsteherin Natascha Schäfer an einem der aufgestellten Hinweisschilder. Foto: Marlis Zimmermann

RUNKEL-ENNERICH - Nach einer Anregung aus der Bevölkerung hat der Ortsbeirat Ennerich gemeinsam mit Christoph Bayer, der Schreinerei Dernbach und Volker Lambert mehrere Hinweisschilder aus Holz angefertigt, beschriftet und an geeigneten Stellen aufgestellt. Sie weisen den Weg zur "Blücher-Schanze", einem Kulturdenkmal auf dem Lahnwanderweg am Rande von Ennerich.

Massengrab für 250 preußische Soldaten

Angelegt wurde die Schanze Ende des 18. Jahrhunderts vom österreichischen Heer zur Abwehr der aus dem Westerwald angreifenden französischen Armee. Später wurde sie zum Massengrab für etwa 250 Soldaten des preußischen Heeres von Generalfeldmarschall Blücher, die im Verlauf der Befreiungskriege im Militärlazarett des Runkeler Schlosses starben.

Bisher gab es keine Beschilderung zu der historischen Stätte nördlich von Ennerich, und es gab nicht selten Nachfragen, wo sie zu finden sei. Kurz hinter der Abzweigung zur sogenannten "Oberlach" steht seitlich im Wald ein zweieinhalb Meter hoher unbehauener Block aus Villmarer Marmor, der im Jahr 1926 zum Gedenken an die dort begrabenen Soldaten errichtet wurde. Er trägt die Aufschrift: "In dieser Schanze ruhen 250 Freiheitskämpfer des Blücher'schen Heeres, die im Militärlazarett Runkel 1813/14 starben. Die Schanze wurde in den Koalitionskriegen am 16. September 1796 im Kampfe gegen die Franzosen angelegt. Ein Jahrhundert hat euch vergessen. Das Geschlecht der Notzeit ehrt euer Opfer. 1926."

Erneuert wurde die Aufschrift im Jahre 1964 durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Ortsvorsteherin Natascha Schäfer ist erfreut, dass das Projekt "Hinweisschilder" nun abgeschlossen wurde: "Jetzt ist das Kulturdenkmal Blücher-Schanze für alle Wanderer und Besucher einfach zu finden."