Schläge und Flucht in Dauborn

HÜNFELDEN-DAUBORN - Hünfelden-Dauborn (red). In Dauborn hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstag ein Mann mit Gewalt einer Kontrolle durch das Ordnungsamt entzogen.

Ein Mitarbeiter der Behörde in Hünfelden habe gegen 11 Uhr "einen verwahrlosten Mann" in der Friedrichstraße kontrollieren wollen, der dort Passanten belästigt haben soll. Der Unbekannte sei schnell aggressiv geworden, habe die Kontrolle verweigert und sich zu Fuß entfernt. Der Ordnungsamtsmitarbeiter informierte die Polizei und wollte den Mann bis zum Eintreffen einer Streife festhalten. Der Unbekannte aber habe sich losgerissen und den Mitarbeiter des Ordnungsamtes auch geschlagen. Anschließend flüchtete er in Richtung Ortsmitte. Er konnte von der Polizei nicht mehr gefunden werden.

Polizei sucht

nun Zeugen

Der Mann wurde als etwa 30 Jahre alt und schlank beschrieben. Er hatte dunkle Haare und einen Bart, der am Kinn geflochten war. Zudem trug er Sandalen und schwarze, abgetragene Kleidung. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00.