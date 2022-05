Schlägerei in Limburg endet mit Verletzung im Gesicht

Jetzt teilen:

LIMBURG - Schlägerei mit mehreren Beteiligten: Laut Polizeiangaben ist es am Samstag gegen 1.40 Uhr in der Limburger Schiede zu einer Schlägerei gekommen. Am frühen Samstagmorgen seien die Beamten in die Nähe des Bahnhofsplatzes - beim Imbiss - gerufen worden. Dort hat die Polizei vier beteiligte Personen sowie mehrere Zeugen angetroffen. Ersten Ermittlungen zufolge war es unter den Beteiligten zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, der in einer handfesten Auseinandersetzung gipfelte. Ein Beteiligter erlitt hierbei Verletzungen im Gesicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.