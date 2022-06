Schlangenlinien, kein Führerschein und aggressiv

Eine Zeugin alarmierte die Polizei, weil sie die Schlangenlinien fahrende Frau beobachtet hatte. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

BAD CAMBERG - Am Montagabend, 13. Juni, hat die Polizei auf der A 3 eine stark betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Zeugin rief die Polizei. Sie hatte einen roten Kleinwagen beobachtet, der bei Limburg auf der B 49 in Schlangenlinien unterwegs war. Nachdem das Fahrzeug auf die Autobahn in Richtung Frankfurt aufgefahren war, konnte die Zeugin einen Streifenwagen der Autobahnpolizei heranlotsen. Als sie versuchten, den roten Nissan anzuhalten, stoppte die Frau nicht. Erst als ein weiterer Streifenwagen dazu kam und neben dem Fahrzeug fuhr, konnte die Frau zum Anhalten gebracht werden. Sie stand sehr deutlich unter Alkoholeinfluss und erreichte beim Alkoholtest einen Wert von über 1,9 Promille. Daher nahmen die Beamten die 41-Jährige fest und brachten sie zur Dienststelle. Dort sperrte sie sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und schlug einem Polizisten gegen den Oberkörper, sodass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Als die 41-Jährige sich nach einiger Zeit wieder beruhigt hatte, wurden ihr die Handfesseln abgenommen. Nachdem ein Arzt eine Blutprobe entnommen hatte, wurde die Frau wieder auf freien Fuß gesetzt. Einen Führerschein konnte sie nicht vorweisen.