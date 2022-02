Schliefenanlagen: Streit um Hundetraining zur Fuchsjagd

Füchse in freier Wildbahn werden häufig gejagt; in den Jahren 2020 und 2021 wurden im Landkreis Limburg-Weilburg 1195 der Tiere geschossen. Hunde werden etwa in einem künstlichen Fuchsbau in Hadamar für die Jagd auf die Tiere trainiert. Die sogenannten Schliefen-anlagen sind der Tierschutzorganisation Peta ein Dorn im Auge. Die von ihr gestellte Anzeige wurde jedoch eingestellt. Symbolfoto: Pleul/dpa