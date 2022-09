Schmiererein am jüdischen Friedhof

Jetzt teilen:

LIMBURG - Am jüdischen Friedhof in Limburg sind am Freitag oder Samstag verfassungsfeindliche Schmierereien angebracht worden. Das teilt die Polizei mit.

Ein Passant informierte am Samstagmorgen die Polizei, da er am Eingangstor des jüdischen Friedhofes in der Beethovenstraße Farbschmierereien entdeckt hatte. Diese waren am Freitagvormittag noch nicht vorhanden gewesen. Eine Streife der Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Die verfassungsfeindlichen Schmierereien von Verantwortlichen des Friedhofs entfernt. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431-91400 um Hinweise.