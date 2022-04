Schockanrufer betrügt Seniorin

In Elz fällt eine Seniorin auf einen Telefonbetrüger herein und übergibt eine vierstellige Bargeldsumme. Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ELZ - Einen vierstelligen Bargeldbetrag hat eine Seniorin in Elz an einen Telefonbetrüger übergeben. Das teilt die Polizei mit.

Am Donnerstag, 14. April, war die Frau angerufen worden: Ein Unbekannter teilte ihr mit, eine Angehörige habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und befinde sich in Haft. Für die Freilassung müsse eine größere Geldsumme gezahlt werden. In der Absicht, der angeblich in der geschilderten Notlage befindlichen Angehörigen zu helfen, habe die ältere Dame gegen 14 Uhr in der Weberstraße in Elz das Geld an einen Abholer übergeben. Der Täter soll circa 1,60 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Er habe einen Vollbart gehabt und eine große Brille sowie eine Schirmmütze getragen.

Polizei setzt nun

auf Zeugenhinweise

Die Limburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 0 64 31-9 14 00 zu melden.