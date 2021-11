Schüler lernen viel über Bananen

Die Mitglieder der Fairtrade-Steuerungsgruppe des Landkreises Limburg-Weilburg (v. l.): Herbert Schuld, Michael Uhl, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer, Dieter Langer, Elke Rehwald-Stahl, Verena Nijssen, Bärbel Wiehen und Florian Stupinsky. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Die Steuerungsgruppe Fairtrade des Landkreises Limburg-Weilburg wird sich am Banana-Day im April 2022 beteiligen. Dann sollen Schüler über den Bananen-Anbau sowie die Arbeitsbedingungen auf den Plantagen aufgeklärt werden. Zudem geht es um die Frage, wie jeder durch sein Kaufverhalten die Produzenten beeinflussen kann.

Der Ausblick auf 2022 war ein Thema beim jüngsten Treffen der Steuerungsgruppe. Er beinhaltete auch die Faire Woche vom 16. bis 30. September. In dieser soll der Blick auf die faire Landwirtschaft in der Region Limburg-Weilburg geworfen werden. Weiterhin ist eine faire Stadt-Rallye geplant.

In einer Bilanz der Aktionen 2021 erinnerten die Teilnehmer an die Aktion "Sag's mit fairen Rosen". Im März hatte Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer (SPD) als Zeichen der Anerkennung fair gehandelte Rosen an das Krankenhauspersonal auf den Corona-Stationen der Krankenhäuser in Limburg, Weilburg und Weilmünster verteilt. Im Mai 2021 wurden Faire Frühstückstüten an die Mitarbeiter der Kreisverwaltung verteilt. Der Abschluss des Fairtrade-Jahres erfolgte am 17. November mit der Multivisionsshow "Schokolade fair naschen!" im Komödienbau in Weilburg.

Weitere Informationen über das Engagement des Fairtrade-Landkreises Limburg-Weilburg gibt Florian Stupinsky per Mail an f.stupinsky@limburg-weilburg.de, Telefon 0 64 31-29 62 09.