Schulstart mit Corona-Tests und medizinischen Masken

Im Schulamtsbezirk (Lahn-Dill-Kreis und Landkreis Limburg-Weilburg) werden Erstklässler neu eingeschult. Davon stammen 1500 aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. Wir haben nachgefragt, was Eltern zum Schulstart am Montag wissen müssen. Symbolfoto: David Ebener/dpa

LIMBURG-WEILBURG/LAHN-DILL-KREIS LIMBURG-WEILBURG/LAHN-DILL-KREIS - Am Montag starten die 154 Schulen in den Landkreisen Limburg-Weilburg und Lahn-Dill in den eingeschränkten Regelbetrieb, teilt Dirk Fredel, Schulfachlicher Aufsichtsbeamter des Staatlichen Schulamts der beiden Landkreise, mit. Das bedeutet, dass vollumfänglich Unterricht nach Plan angeboten werden kann, wenn auch aufgrund der Pandemie weiterhin Hygieneregeln einzuhalten sind.

Neu eingestellt werden zum Schuljahresbeginn 50 Lehrer. "In diesem Jahr war es in etlichen Bereichen schwierig, offene Stellen zu besetzen, was aber letztlich gelungen ist", erläutert Schulamtsleiter Michael Scholz. Die meisten Einstellungen habe es im Bereich der Gymnasien und Gesamtschulen gegeben.

ELTERNTELEFON Gemeinsam mit dem Hessischen Kultusministerium bietet das Staatliche Schulamt zum Schuljahresbeginn ein "Elterntelefon" an. Eltern haben in den ersten beiden Schulwochen hier die Möglichkeit, Fragen rund um den Schuljahresbeginn zu stellen, die sie vor Ort in ihren Schulen nicht klären konnten. Vom 30. August bis zum 10. September 2021 stehen montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes unter der Rufnummer 0 64 71-32 82 87 zur Verfügung.

Insgesamt sind an den 139 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der beiden Landkreise für das beginnende Schuljahr 41.071 Schüler angemeldet - 27 weniger als im vergangenen Schuljahr. Einen Zuwachs haben die Grundschulen und die gymnasialen Oberstufen verzeichnet. Hinzu kommen rund 15.000 Schüler an den zwölf beruflichen Schulen des Amtsbezirkes. Erneut angestiegen ist die Zahl der Ganztagsangebote in der Region: Insgesamt 96 (bislang 88) Schulen (jeweils 48 im Lahn-Dill-Kreis und 48 im Landkreis Limburg-Weilburg) nehmen jetzt am Pakt für den Nachmittag oder an einem der Ganztagsprofile teil. Hier sind zudem vielfach die Betreuungszeiten ausgedehnt worden.

An den 154 Schulen im Bezirk des Staatlichen Schulamtes für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg unterrichten insgesamt 5471 Lehrkräfte. Für das beginnende Schuljahr sind an den allgemeinbildenden öffentlichen Schulen 41.071 Schüler angemeldet, 24.412 im Lahn-Dill-Kreis und 16.659 im Landkreis Limburg-Weilburg. Neu eingeschult an den Grundschulen des Amtsbezirks werden rund 3800 Erstklässler (rund 2300 im Lahn-Dill-Kreis und rund 1500 in Limburg-Weilburg).

Die Schulen starten am Montag mit zwei so genannten Präventionswochen in das neue Schuljahr: In den ersten beiden Unterrichtswochen müssen sich Schüler und alle Lehrer nicht zweimal, sondern dreimal pro Woche testen oder einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Darüber hinaus muss in den beiden Präventionswochen - unabhängig von der Inzidenz vor Ort - auch am Sitzplatz eine medizinische Maske getragen werden.

Nach den Präventionswochen ist das nur der Fall, wenn die Inzidenz von 100 in einem Landkreis überschritten wird oder wenn eine entsprechende gesundheitsfachliche Anordnung vorliegt. Eine Maske ist in den Schulen ansonsten nur innerhalb des Gebäudes auf dem Weg zum Sitzplatz zu tragen.

Bezüglich der Einschulungsfeiern gelten hinsichtlich der Besucherzahlen und entsprechender Testvorgaben die inzidenzbezogenen Vorgaben aus der Coronavirus-Schutzverordnung und dem Eskalationskonzept des Landes Hessen.