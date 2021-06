Selbsthilfegruppe für Long-Covid geplant

Die Therapie, wie hier die Ergotherapie, ist eine Form den Long-Covid-Betroffenen zu helfen. Der Austausch untereinander ist ebenso wichtig. Dazu soll nun im Kreis Limburg-Weilburg eine Selbsthilfegruppe gegründet werden. Symbolfoto: Franziska Gabbert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Im Landkreis Limburg-Weilburg will sich eine Selbsthilfegruppe für Covid-19-Langzeiterkrankte, Angehörige und weitere Betroffene gründen.

Long-Covid-Betroffene haben auch Monate nach der Infektion noch Beschwerden, auch für ihre Angehörigen ändert sich oft das alltägliche Leben. Andere leiden an den Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens oder sind in wirtschaftliche Not geraten.

Austausch bei

monatlichen Treffen

Die Selbsthilfekontaktstelle im Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg unterstützt das Vorhaben. Der Initiator will nach ihren Angaben eine Selbsthilfegruppe ins Leben rufen, in der sich Betroffene in einem geschützten und vertrauensvollen Rahmen über den Umgang mit den alltäglichen Anforderungen, den aktuellen Stand der Forschung oder über Möglichkeiten der Verbesserung von Lebensqualität austauschen können.

Angedacht sind Treffen einmal im Monat im Limburger Raum - zunächst möglicherweise als Videokonferenz. Über die Form und den Termin eines ersten Treffens wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert informiert. Der Besuch der Selbsthilfegruppe ist vertraulich und kostenfrei.

Mehr als 3,5 Millionen Menschen in Deutschland haben sich nach Zählung des Robert Koch-Instituts (RKI) bislang nachweislich mit Covid-19 infiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass bei jedem zehnten Corona-Patienten Langzeit- und Spätfolgen auftreten könnten. Von Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom sprechen Fachleute, wenn eine Corona-Erkrankung auch nach mehreren Monaten noch nicht vollständig verschwunden ist oder Beschwerden erst später auftreten. Dazu zählen körperliche Symptome wie Atembeschwerden, anhaltende Erschöpfung, schwere Müdigkeit, Schwindel, Kopf- und Muskelschmerzen, sowie psychische Symptome wie neurologisch-kognitive Störungen, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche.