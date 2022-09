Senioren in Hausen bekommen Ort für Gebete und Gespräche

Hausleiter Christoph Höhn (von links) dankt Steffen Eckert und Bernd Hannappel von der Holzwerkstatt sowie Christina Auer, die die Caritas-Wohnungslosenhilfe leitet, für das gemeinsame Projekt. Foto: Caritasverband Limburg

WALDBRUNN-HAUSEN - Seit einem Jahr gehört das Altenpflegeheim "Haus Anna Elisabeth" in Hausen zum Caritasverband für den Bezirk Limburg. Die Einrichtung hat keine eigene Kapelle und damit die Bewohner dennoch einen Platz für Andachten und Gebete erhalten, hatte Hausleiter Christoph Höhn vor einiger Zeit die Idee, am Rande der Terrasse einen Bildstock mit einem Marienbild aufzustellen, das er von einer Pilgerreise nach Taizé in Frankreich mitgebracht hatte.

Gefertigt hat den Bildstock schließlich die Holzwerkstatt der Caritas-Wohnungslosenhilfe in Limburg. Entstanden ist eine Stele aus einem Eichenbalken.

Der Balken, der bereits einige Hundert Jahre alt ist und den Steffen Eckert von der Holzwerkstatt gespendet hatte, wurde abgebürstet und geölt. Auf dem Balken wurde das Marienbild hinter Glas angebracht, dabei erhielt die Holzwerkstatt kostenlose Unterstützung der Glaserei Klein aus Diez.

Mittlerweile wurde die Stele auf der Terrasse der Einrichtung aufgestellt und bietet seitdem den Bewohnern einen Ort, um eine Kerze anzuzünden und innezuhalten. Zur feierlichen Einweihung hielt Bernd Hannappel, der auch Diakon ist, die Andacht. Am Ende der Andacht dankte Hausleiter Christoph Höhn allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung des Projekts.