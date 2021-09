Serientäter aus Weilburg und Limburg hinter Gittern

Die Polizei hat vier Männer festgenommen, die in Limburg, Weilburg und Hadamar bereits mehrfach verschiedenste Delikte begangen hatten. Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

LIMBURG-WEILBURG - Die Polizeidirektion Limburg-Weilburg hat in den letzten Wochen vier Straftäter hinter Gitter gebracht, die die Polizei immer wieder beschäftigt hatten. "Die Männer gerieten in den Fokus der Polizei im Landkreis, da diese allzu regelmäßig bei verschiedensten Straftaten in Erscheinung traten", teilt die Polizei mit.

Unter anderen waren zwei Männer in der Limburger Altstadt und dem Bahnhofsgebiet regelmäßig als Täter ermittelt worden. Raub mit Messern, Bedrohungen mit Schusswaffen, Autodiebstahl mit anschließender Unfallflucht, gefährliche Körperverletzungen und Straftaten mit Betäubungsmitteln waren nur einige der Delikte. Für die Straftäter konnten über die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Limburg Haftbefehle erwirkt und die Männer festgenommen werden. Sie sitzen nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Staatsanwaltschaft stellt Haftbefehle aus

Ähnlich ging es zwei Männern aus dem Bereich Hadamar und Weilburg. Die Summe ihrer Straftaten sorgte auch bei ihnen für Haftbefehle, die von der Polizei schnell vollstreckt wurden. Somit sitzen im Landkreis nun vier Serienstraftäter hinter Gittern und müssen sich nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen vor Gericht für ihre Taten verantworten.

