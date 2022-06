SG Blessenbach fühlt sich von Gemeinde übergangen

Der Verteilung von geflohenen Menschen liegt die Einwohnerzahl der Kommunen zugrunde, teilt Kreissprecher Jan Kieserg auf Nachfrage mit. Die in den Städten und Gemeinden vorhandenen Plätze in Gemeinschaftsunterkünften und alle in Privathaushalten aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge werden nicht unmittelbar auf das Aufnahmesoll der Kommunen angerechnet, aber im Sinne einer gerechteren Verteilung als Abschlagsfaktor von der prozentualen Einwohnerquote in Abzug gebracht.

Der Gemeinde Weinbach sind am 29. März zwölf und am 19. April zehn, also insgesamt 22 Personen, zugewiesen worden. Wovon 18 tatsächlich in Limburg und folglich in Weinbach angekommen sind.

Zum Stichtag 9. Juni waren insgesamt 2171 Menschen im Landkreis Limburg-Weilburg registriert, die nach dem 25. Februar aus der Ukraine geflüchtet sind.