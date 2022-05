Sieben Jahrzehnte Wirtschafts-Werbung Weilburg

Vorsitzender Wolfgang Eck umreißt die Geschichte der Wirtschafts-Werbung Weilburg.

Einen Vorläufer gab es bereits 1846: den Weilburger Gewerbeverein, der 1851 mit 30 Mitgliedern in den nassauischen Gewerbeverein aufgenommen wurde. Er hatte 1883 bereits 140 Mitglieder.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstand 1945 in Weilburg ein Werbeausschuss unter dem Namen "Weilburger Geschäfte"Dies war die Keimzelle für die Werbegemeinschaft Weilburger Geschäfte, deren Vereinsgründung am 7. November 1951 angestoßen wurde. Auf der ersten Jahreshauptversammlung am 5. März 1952 wurde der Name in Wirtschafts-Werbung Weilburg geändertDie WWW zählte damals gut 60 Mitglieder, überwiegend Einzelhändler.

Joachim Kinedt hatte den Vorsitz von 1997 bis 2009 inne und Egon Medenbach von 2009 bis 2016. Seitdem ist Wolfgang Eck Vorsitzender.

Heute hat die WWW rund 150 Mitglieder: Händler, Handwerker, Gastronomen, Dienstleister und Industrieunternehmen. "Sinn und Zweck hat sich bis heute nicht verändert: Kooperation statt Konkurrenz, gemeinsam positiv für unsere Stadt und unsere Region wirken, die Attraktivität der Stadt durch gemeinsame Veranstaltungen und gute Angebote steigern", sagt der Vorsitzende.