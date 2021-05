Sieben Orte ohne Strom

Jetzt teilen:

WEILBURG - In Teilen von Allendorf, Heckholzhausen, Merenberg, Odersbach, Obertiefenbach, Waldhausen und Hasselbach ist am Mittwoch, 19. Mai, gegen 16.30 Uhr der Strom ausgefallen. Wie der Energieversorger Syna GmbH in einer Pressemeldung erläuterte, war ein Kabelfehler die Ursache. Durch Netzumschaltungen habe das Team der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach 18 Minuten wieder mit Strom versorgen können. Um 19.19 Uhr seien alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt gewesen. Die Reparatur erfolge durch das Service-Team vor Ort.