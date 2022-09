Sieben weitere "Stolpersteine" in Limburg erinnern an die Opfer des Nazi-Terrors

Zum achten Mal in der Domstadt aktiv: Gunter Demnig (mit Hut) und Ingo Fleger vom Bauhof der Stadt Limburg verlegen im Bürgersteig der Hospitalstraße den Stolperstein, der an Martha Margo erinnert. Foto: Stadt Limburg.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Zum achten Mal setzte der Künstler Gunter Demnig in Limburg "Stolpersteine" zur Erinnerung an Opfer des nationalsozialistischen Terrors in Deutschland. Am Dienstag, 6. September, kamen sieben weitere Stolpersteine hinzu. Damit erinnern nun 115 Stolpersteine in der ganzen Stadt an Limburger Opfer der NS-Herrschaft.

Mit dem Stolperstein für Martha Margo startete am Dienstag die Verlegung in der Hospitalstraße. Martha Margo gehörte zur großen Limburger Sternberg-Familie. Die 1893 geborene Frau heiratete 1925 den Kaufmann Leo Margo, der in Koblenz wohnte und bereits 1930 im Alter von 48 Jahren starb.

Nicht nur Juden wurden Opfer des Nazi-Terrors

In das Haus in der Hospitalstraße 11 zog die Witwe Martha Margo im Oktober 1936 ein, im Frühjahr 1938 verließ sie ihre Heimatstadt, lebte in Mainz, Worms und Kassel. Am 7. September 1942 wurde sie von Kassel aus mit 845 weiteren Menschen nach Theresienstadt deportiert. Am 20. Oktober 1942 wurde sie dort ermordet.

Eines von vermutlich rund 200 Schicksalen aus Limburg. Daran erinnerte Stadträtin Viaola Kaets auch vor Vertreterinnen und Vertretern der jüdischen Gemeinde Limburg-Weilburg: "Es muss auch mal gut sein. Das hören wir immer wieder, wenn es um die Verlegung von Stolpersteinen geht", sagte sie. Doch es dürfe kein "gut sein" geben. Ausdrücklich dankte die Vertreterin des Magistrats der Leo-Sternberg-Schule, die die Patenschaft für die Stolperstein-Aktion in Limburg schon über einige Jahre übernommen habe. Dank sagte sie auch Martina Hartmann-Menz und der Gedenkstätte in Hadamar, die das Stadtarchiv Limburg aktiv in der Recherche der Opfer-Lebensläufe unterstütze.

Attilio Forte als Leiter der Leo-Sternberg-Schule wies darauf hin, dass sich die Schule in Tradition ihres Namensgebers entschieden gegen Rassismus, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und mehr wende. Mit den Stolpersteinen sei eine Form der Erinnerung gefunden worden, die auch in die Zukunft weise.

Neben dem Stolperstein für Martha Margo wurden Stolpersteine für Hermann, Emmy und Hannelore Strauss in der Diezer Straße 57 sowie für Paul Jonescheit im Hahlgartenweg 2, für Adam Kind in der Eisenbahnstraße 5 und für Maria Dillmann in der Hochstraße 7 verlegt. Die Familie Strauss wohnte in der Diezer Straße und betrieb dort ein Geschäft für Manufaktur- und Weißwaren. Am 6. Oktober 1944 wurden sie mit ihrer Tochter Hannelore, die 1939 in die Niederlande geflohen war, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Maria Magdalena Dillmann, 1903 geboren, wurde 1935 im Diezer Krankenhaus zwangsweise sterilisiert.

"Form der Erinnerung

weist in die Zukunft"

1943 erfolgte ihre Einweisung in die Heilanstalt Weilmünster. Von dort aus wurde sie am 13. Oktober 1944 nach Hadamar in die Heilanstalt überstellt, wo sie drei Tage später ermordet wurde. Adam Kind, Jahrgang 1912, kam als Zwölfjähriger ins Landesaufnahmeheim Idstein. 1931 durfte er die Einrichtung verlassen und lebte bei seiner Mutter in der Eisenbahnstraße 5 in Limburg. 1939 wurde er in der Heil- und Pflegeanstalt Herborn eingewiesen, am 12. März 1941 kam er nach Hadamar, wo er noch am gleichen Tag ermordet wurde.

Vier Tage vor seinem 14. Geburtstag wurde Paul Jonescheit ermordet, der vermutlich an Trisomie 21 litt und geistig behindert war.