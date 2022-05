Siebenjähriger wird bei Unfall in Limburg verletzt

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Polizei teilt mit, dass bei einem Unfall in Limburg ein Kind leicht verletzt worden ist. Das Unglück ist am Samstag, 21. Mai, gegen 12.15 Uhr in der Diezer Straße passiert. Demnach hätten mehrere Kinder mit ihren Rädern den Gehweg der Diezer Straße in Richtung Werkstadt-Kreisel befahren. Laut Angaben habe ein roter Kleinwagen in Höhe der Kinder gebremst und sei dann rückwärts auf den Gehweg gefahren. Hierbei habe er den siebenjährigen Jungen touchiert; dieser fiel hin und wurde leicht verletzt. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe geschimpft und weggefahren, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Der rote Kleinwagen und der Fahrer hätten nicht näher beschrieben werden können. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31/9 14 00, zu melden.