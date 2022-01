Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ELBTAL-ELBGRUND - Ein 25-Jähriger hat am Freitagmorgen die Polizei gerufen, da sein Skoda aufgebockt auf Pflastersteinen stand. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten Unbekannte alle vier Räder von dem geparkten Auto in der Mainzer Landstraße in Elbgrund abmontiert. Die Beute hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.