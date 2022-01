So kriminell startet Limburg-Weilburg ins neue Jahr

Zum Jahreswechsel meldet die Polizei mehrere Zwischenfälle im Landkreis Limburg-Weilburg. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa

LIMBURG-WEILBURG - Zum Jahreswechsel meldet die Polizei mehrere Zwischenfälle im Landkreis Limburg-Weilburg. Auch ein Raub gehört dazu.

Das neue Jahr hat für zwei Jugendliche in Blumenrod (Limburg) nicht gut angefangen: Die 15- und 16-Jährigen gingen am Neujahrsmorgen einen Weg entlang. Dort wurden die sie von zwei etwa 20-Jährigen angesprochen; sie wurden mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, eine Tasche auszuhändigen, wie die Polizei mitteilt. Ein weiter Täter sei noch hinzugekommen. Nach Polizeiangaben hätten die Täter "südländisch" ausgesehen. Die Oper seien die komplette Zeit über durch die Schusswaffe eingeschüchtert und von beiden Tätern auf Wertsachen durchsucht worden.

Berührung

auf der Brücke

In Runkel kam es am Neujahrsmorgen indes gegen 0.20 Uhr zu einer Unfallflucht: Ein Auto ist in falscher Richtung die "Alte Lahnbrücke" entlanggefahren - eine Einbahnstraße. Ein 55-jähriger Fußgänger war auf der Brücke unterwegs und lief dem Auto entgegen. Im Vorbeifahren berührte der Wagen den Fußgänger; der kam zu Fall und verletzte sich. Der Autofahrer jedoch fuhr weiter.

In Hadamar ist gegen 5 Uhr am Neujahrsmorgen ein Auto mit einer Mauer kollidiert, meldet die Polizei weiter. Eine Frau hatte zu dieser Zeit in ihrem Wohnhaus geschlafen, als sie durch einen lauten Knall geweckt worden sei.

Auto kracht

in die Mauer

Bevor sie aus dem Fenster schaute, habe sie ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen wegfahren hören. Eine erheblich beschädigte Grundstücksmauer blieb zurück, an der die Beamten allerdings Fahrzeugteile finden konnten. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos, am Vormittag wurde der Unfallwagen allerdings in einer Seitenstraße gefunden und sichergestellt.

Noch eine Fahrerflucht beging eine 25-jährige Frau im Beselicher Ortsteil Heckholzhausen: Gegen 3.51 am Neujahrsmorgen fuhr sie mit ihrem Skoda gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses und beschädigte diese. Die Frau fuhr weiter, war allerdings beobachtet worden. Sie wurde von der Polizei festgestellt. Sie sei unter Alkoholeinfluss gefahren, melden die Beamten. Sie startet nun ohne Führerschein ins neue Jahr.