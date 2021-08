Sonderimpfaktionen in Weilburg und Hadamar am Samstag

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Am Samstag, 21. August, finden Sonderimpfaktionen auf dem Kirmesplatz in Weilburg (Limburger Straße) und am Sportplatz in Hadamar (Faulbacher Straße) statt.

Die Impfung an den mobilen Impfstationen ist ohne Termin oder Voranmeldung möglich. Alle impfwilligen Bürger ab zwölf Jahren können an diesem Tag auf dem Kirmesplatz in Weilburg in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Am Sportplatz in Hadamar werden Impfungen anlässlich des Derbys in der Fußball-Hessenliga zwischen dem SV Rot-Weiß Hadamar und dem TuS Dietkirchen in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr angeboten. Es werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen durch mobile Impfteams des DRK Oberlahn in Weilburg und der Malteser in Hadamar absolviert.

Erforderlich für die Impfung der Zwölf- bis 15-Jährigen ist die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten auf dem Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoff. Adresse: www.landkreis-limburg-

weilburg.de/impfaktionen

Kinder und Jugendliche (zwölf bis 15 Jahre) müssen sich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten zur Impfung vorstellen. Folgende Unterlagen sind zur Impfung mitzubringen: Lichtbildausweis (nur über 16-Jährige), Krankenkassenkarte (wenn vorhanden) sowie gelber Impfpass (wenn vorhanden).

An diesem Tag wird mit den Impfstoffen der Firmen Moderna und Johnson & Johnson geimpft. Die für den Impfstoff von Moderna erforderliche zweite Impfung soll nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StIKO) vier bis sechs Wochen nach der Erstimpfung durchgeführt werden.

Zweiter Termin

im Impfzentrum

Die Zweitimpfung kann im Impfzentrum ohne vorherige Terminvereinbarung von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 17 Uhr erfolgen. Mit dem Impfstoff der Firma Johnson & Johnson ist nur eine einmalige Impfung erforderlich. 14 Tage nach der Impfung gilt man als vollständig geimpft. Allerdings wird von der StIKO eine einmalige Nachimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach sechs Monaten empfohlen.