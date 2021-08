Sonderimpftag in Limburg

Der Landkreis Limburg-Weilburg bietet am Sonntag, 8. August, wieder einen Sonderimpftag an. Symbolfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg bietet am Sonntag, 8. August, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr einen weiteren Sonderimpftag im Impfzentrum des Landkreises in Limburg an. Der Landkreis möchte damit auch insbesondere den berufstätigen Bürgern an einem Wochenendtag die Möglichkeit geben, sich impfen zu lassen.

Für die Impfung ist kein Termin erforderlich. Impfwillige Personen können in der Zeit von 10 bis 15 Uhr einfach vorbeikommen.

An diesem Tag finden Impfungen mit dem Impfstoff von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und Johnson&Johnson statt. Vor Ort können sich impfwillige Personen für einen der Impfstoffe entscheiden.

Zur Impfung müssen ein Lichtbildausweis, die Krankenkassenkarte, wenn vorhanden sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass mitgebracht werden.

Der Termin für die Zweitimpfung wird im Rahmen der ersten Impfung mitgeteilt.