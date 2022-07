Sponsorenlauf zum 100. Geburstag der Wilinaburgia

Walter Staaden erklärt bei der Auftaktveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Wilinaburgia die Arbeit der "Himalayan Care Foundation". Foto: Wilinaburgia

WEILBURG - Einen Sponsorenlauf organisiert die Fachschaft Sport des Weilburger Gymnasiums Philippinum am Donnerstag, 14. Juli. Eingebettet ist er in die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum der Wilinaburgia, des Vereins der Freunde und Ehemaligen der Schule.

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung in der Aula informierte Vorstandsmitglied Walter Staaden die Klassenstufen 5 und 6 über die Arbeit der "Himalayan Care Foundation", die mit dem Großteil des erlaufenen Geldes unterstützt werden soll.

Erlös für den Wiederaufbau einer Schule in Nepal

Die Schüler konnten zunächst eine Menge über das Land erfahren, in dem die von Walter Staaden mitbegründete Hilfsorganisation wirkt: Nepal. "Das Land ist in etwa so groß wie England, gehört aber zu den zehn ärmsten Ländern der Erde", so der Referent. Der durchschnittliche Verdienst der Menschen pro Tag betrage lediglich 2,50 Euro. Von den 30 Millionen Einwohnern seien etwa 40 Prozent Analphabeten. Die "Himalayan Care Foundation" habe 2008 begonnen, Schulen zu renovieren.

"Eine große Besonderheit der von uns betreuten Schulen ist, dass von der ersten Klasse an in jedem Fach eine Stunde pro Woche in englischer Sprache unterrichtet wird", so Staaden. Hier finanziere die Hilfsorganisation die Lehrkräfte. Zwei große Erdbeben mit rund 10 000 Toten hätten im Jahr 2015 die Arbeit vieler Jahre zerstört. Mit eindrucksvollen Bildern verdeutlichte der Referent das Maß der Zerstörung und den Wiederaufbau einer Schule in Kangel, der mit dem vor fünf Jahren beim "Sponsorenlauf 2017" erlaufenen Geld ermöglicht worden war.

Der Erlös des Wilinaburgia-Jubiläumslaufes soll nun für den Wiederaufbau der "Tribhuan Lower Secondary School" in Maidel verwendet werden.

Er selbst, so Walter Staaden, werde zusammen mit Sonam Sherpa, dem nepalesischen Mitarbeiter der Hilfsorganisation vor Ort, am Lauf teilzunehmen.