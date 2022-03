"St. Josefshaus" in Elz soll im Oktober wieder öffnen

Von außen sieht man nicht so viel, aber innen ist schon einiges passiert (v. l.): der Erste Beigeordnete Wolfgang Lindenmeyer, Architekt Michael Bogedan, Bauleiter Rudolf Schmidt, Projektsteuerer Matthias Losacker, Caritas-Geschäftsführer Max Prümm, Abteilungsleiter Othmar Hicking und Bürgermeister Horst Kaiser bei der Begehung des "St. Josefshauses". Foto: Caritas Limburg

ELZ/WALDBRUNN - Im Frühjahr 2021 begann die umfassende Sanierung im Caritas-Altenzentrum "St. Josefshaus" in Elz; am 1. Oktober soll die Einrichtung mit einem neuen Konzept wieder eröffnet werden. Das schreibt die Caritas in einer Mitteilung.

Bei einer Begehung des Hauses mit dem Elzer Bürgermeister Horst Kaiser (CDU) und dem Ersten Beigeordneten Wolfgang Lindenmeyer stellte die Caritas Limburg nun den Baufortschritt und weitere geplante Schritte vor.

"Für den Bezirkscaritasverband ist das Projekt ein Meilenstein", so Caritas-Geschäftsführer Max Prümm, denn er investiere mehr als acht Millionen Euro in die Sanierung und Neueinrichtung des Hauses. Die Bauzeit befinde sich im Soll. Architekt Michael Bogedan berichtete, dass die Haustechnik der Einrichtung komplett saniert und das Rohrnetz erneuert werde, sodass hier bald alles auf dem neuesten Stand sei.

Einzigartig im Kreis: Neun Plätze für "Junge Pflege"

Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit werde durch verschiedene Maßnahmen, wie dem Einbau von LED-Lampen oder dem Austausch von Fensterdichtungen, auch energetisch eine Verbesserung aller Bereiche erreicht.

Mit Eröffnung werde das Haus laut Caritas 77 vollstationäre Pflegeplätze bieten, darunter 16 im "beschützenden Bereich" für demenziell veränderte Personen und neun Plätze in der so genannten "Jungen Pflege". Dieses Angebot sei einzigartig im Landkreis und wende sich an Menschen unter 60 Jahren. Acht "Komfortzimmer" im Bereich der vollstationären Pflege machten es möglich, dass etwa ein Ehepaar in zwei eigenen, aber miteinander verbundenen Zimmern wohne. Betreutes Wohnen werde nicht mehr angeboten; im Gegenzug stünden aber mehr vollstationäre Plätze zur Verfügung, um dem wachsenden Bedarf zu begegnen.

Elzer Bürger, Vereine und Gruppen seien im Haus willkommen. Für Veranstaltungen, Kurse oder Vorträge stehe ein großer Multifunktionsraum im Dachgeschoss mit mehr als hundert Quadratmetern Fläche zur Verfügung.

Wenn das "St. Josefshaus" am 1. Oktober wieder öffnet, wird Andre Antweiler neuer Hausleiter. Er löst damit Christoph Höhn ab, der im Juli 2021 die Haus- und Pflegedienstleitung des Hauses "Anna Elisabeth" in Waldbrunn-Hausen übernommen hat.