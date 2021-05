St. Vincenz setzt in der Kardiologie auf Hightech

Zwei volldigitale Herzkatheter-Messgeräte ergänzen die Notfallversorgung im Limburger St. Vincenz-Krankenhaus. Das freut das Team aus Medizinern und Pflegefachkräften mit Professor Stefan Steiner, Chefarzt der Abteilung Kardiologie, Pneumologie und Internistische Intensivmedizin (hinten, 3.v.r.). . Foto: Krankenhaus St. Vincenz

LIMBURG - Sie sind das neue Herzstück der Notfallversorgung des St. Vincenz-Krankenhauses: Zwei volldigitale Linksherzkatheter-Messplätze mit neuester Flachdetektor-Technologie hat die Limburger Klinik in Betrieb genommen. Beiden Hightech-Großgeräte werden die kardiologische Versorgung für einen Einzugsbereich von rund 250 000 Einwohnern optimieren. Herz- und Gefäßerkrankungen könnten durch die hochmodernen Geräte zukünftig noch präziser diagnostiziert und mit kleinsten Eingriffen behandelt werden, teilt die Klinik mit.

Niedrigere Strahlenbelastung für Patienten und Mitarbeiter

Mit der neuen Technik gehe eine schonendere Behandlung der Patienten einher: Eine deutlich niedrigere Strahlenbelastung als bisher schütze die Patienten und die an den Messplätzen beschäftigten Mitarbeiter aus Medizin und Pflege. Dafür investierte die Krankenhausgesellschaft insgesamt rund 2,3 Millionen Euro. Davon habe eine Million Euro die Stiftung St. Vincenz Hospital übernommen. Den Herz-Kreislauf Patienten der Vincenz-Kardiologie stehe jetzt eine moderne Technologie zur Verfügung, die nicht mehr mit einer herkömmlichen analogen Bildkette arbeitet, sondern mit einem hochempfindlichen dynamischen Flachdetektor. Dieser benötige, in Verbindung mit einer neuartigen Signalverarbeitung, deutlich weniger Röntgenstrahlung bei gleicher oder besserer Bildqualität.

Mit den automatischen Vermessungs- und Analysefunktionen könnten die Spezialisten durch aussagekräftigere Diagnostik neue Wege in der Therapie beschreiten. So erlaube der neue Katheter-Arbeitsplatz eine exakte Platzierung von Gefäßstützen, Stents, sogar in teilverschlossenen kleinen Kranzgefäßen. "Insbesondere für den Notfall-Patienten bedeutet das neue Großgerät eine zusätzliche Absicherung", sagt Chefarzt Professor Stephan Steiner. Das neue System liefere wichtige Detailinformationen, die bislang nicht in dieser Qualität eingeholt werden konnten.

Darüber hinaus erlaube ein spezieller Großmonitor, bis zu acht Videosignale gleichzeitig und flexibel anzuzeigen. Insgesamt könnten bis zu 16 interne und externe Videoquellen mit wesentlichen Daten des Patienten und Untersuchungsergebnissen angeschlossen werden. Alle Bilder könnten ohne Detailverlust auf bis zu 420 Prozent vergrößert werden. "Wir erkennen dadurch die Problemstellen viel genauer und können sie viel zielgerichteter und schonender behandeln, schildert der Chefarzt. Zusätzlich werde der Stent in der Darstellung hervorgehoben. So könne die Positionierung unmittelbar korrigiert werden.

Und: Mit der neuen Röntgensystemgeneration lasse sich die Röntgendosis bei gleichbleibend ausgezeichneter Bildqualität erstmals um 70 Prozent senken. "Der Einsatz des neuen volldigitalen Katheter-Arbeitsplatzes bewirkt einen Quantensprung im Vergleich zu der bisher bei solchen Anlagen zu verzeichnenden Strahlenbelastung. Eine so erhebliche Verringerung der Röntgendosis verbessert die Arbeits- und Behandlungsbedingungen deutlich.", erklärt Steiner.