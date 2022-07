Stabwechsel bei Weilburgs Rotariern

Ämterübergabe beim Weilburger Rotary-Club (v.l.): Beate und Präsident Andreas Schmid-Eisert folgen dabei auf Kerstin und Olaf Stein. Foto: Rotary-Club Weilburg

WEILBURG - Turnusmäßig hat die Ämterübergabe beim Rotary-Club Weilburg stattgefunden: Andreas Schmid-Eisert aus Aumenau folgt jetzt als Präsident auf Olaf Stein aus Weilmünster. Stand das rotarische Jahr bei Olaf Stein unter dem Motto "Freude", so hat Andreas Schmid-Eisert jetzt das Motto "Nachhaltigkeit fördern" ausgegeben. Aktuell zählt der Weilburger Club 45 Mitglieder. Er wurde 1972 gegründet und kann im November seinen 50. Geburtstag feiern.

Der scheidende Präsident konnte von einem trotz Corona ereignisreichen Jahr berichten: So gab es an den Clubabenden Vorträge verschiedenster Experten zu unterschiedlichen Themen. Hinzu kamen zahlreiche Aktivitäten wie der Anstrich am Spielplatz Ernsthausen oder der Arbeitseinsatz an der Streuobstwiese Weilmünster. Auf dem Programm standen auch Betriebsbesichtigungen, so bei der Orgelbaufirma Günter Hardt und Sohn in Möttau. Finanziell unterstützte der Rotary Club Weilburg in den letzten zwölf Monaten die Hilfe für die Flutopfer im Ahrtal (5000 Euro), die Sanierung der Schlosskirchenorgel (2000 Euro), Dentists for Africa (3000 Euro), Zahnärzte ohne Grenzen (3000 Euro) und Menschen für Kinder (1000 Euro).

Andreas Schmid-Eisert will die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seines Programms stellen. Im Rahmen der 50-Jahrfeier werden Ende Oktober in der Johann-Ernst-Lindenallee Weilburg sieben neue Linden gepflanzt. Auch verschiedene Betriebsbesichtigungen wird es wieder geben. Vortragsabende sind ebenfalls geplant, so auch einer zum Thema "175 Jahre Nationalversammlung in der Paulskirche Frankfurt und die Weilburger Mitglieder".

An der Lindenallee werden neue Bäume gepflanzt

Neben Schmid-Eisert komplettieren Präsident "Elect" Holger Kühmichel (Leun), Pastpräsident Olaf Stein, Sekretärin Claudia Grün-Weil (Kubach), zweiter Sekretär Klaus Reucker (Odersbach), Schatzmeister Thorsten Stahl (Arfurt), Clubmeisterin Claudia Schurig (Weilburg), Jugenddienstbeauftragter Werner Grasmehr (Gaudernbach) sowie außerdem Pfarrer Hans Mayer (Frankfurt), Nicholas Pascoe (Arfurt), Hans-Peter Schick (Weilburg), Emanuel Desert (Drommershausen) und Jürgen Eckerth (Mengerskirchen) den Vorstand.