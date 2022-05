Stadt Limburg beantwortet Fragen zu Flüchtlingen

Ukrainer auf der Flucht: Die Stadt Limburg will online über Möglichkeiten ihrer Unterbringung, Anlaufstellen und Zuständigkeiten informieren. Symbolfoto: Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Aufgrund des Kriegs in der Ukraine sind unzählige Menschen auf der Flucht. Erfreulicherweise sei, so schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung, die Hilfsbereitschaft der Limburger Bürger groß.

Viele Menschen seien bereits in Privatunterkünften der Kernstadt und den Stadtteilen aufgenommen und durch den Kreis oder die Stadt Limburg in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden. Das bereits vorhandene oder noch kommende ehrenamtliche Engagement für Geflüchtete bringe allerdings auch viele Fragen mit sich.

Daher möchte das Amt für Soziale Betreuung der Stadt Limburg die Gelegenheit geben, offene Fragen zu klären. Das soll im Rahmen eines Online-Informationsabends am Mittwoch, 4. Mai, in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr geschehen. Als Ansprechpartner steht dabei Dirk Schmidt, Fachdienstleiter Migration und Integration des Kreissozialamts, zur Verfügung.

Er werde einen Überblick über die Situation in Limburg und dem Landkreis geben, Zuständigkeiten und Anlaufstellen aufzeigen und konkrete Fragen beantworten. Selbstverständlich könnten auch Fragen zu Fluchtbewegungen außerhalb der Ukraine gestellt werden, denn in Limburg seien Geflüchtete aus vielen anderen Nationen untergebracht.

Zuständigkeiten und Anlaufstellen aufzeigen

Wer an dem Online-Informationsabend teilnehmen möchte, meldet sich bitte per E-Mail bis einschließlich Dienstag, 3. Mai, unter vielfalt@stadt.

limburg.de an. Wer sich anmeldet, erhält den Zugangslink zugeschickt. Die Online-Veranstaltung findet auf Microsoft Teams statt.