Stadt Limburg bekämpft die Ratten

Zu viele Ratten: Die Stadt Limburg bekämpft die Nagetiere nun. Symbolfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Die Rattenpopulation in Limburg hat zugenommen - und zwar derart, dass in Limburg und allen Stadtteilen die Nager nun in zwei Zyklen bekämpft werden sollen.

Die erste Aktion läuft noch bis Mittwoch, 15. Juni. Die Rattenbekämpfung, so die Stadt in ihrer Mitteilung, erstrecke sich auf das gesamte Kanalnetz und auf die von Ratten befallenen Stellen des Lahnufers. Am Lahnufer werden die Köder in verschlossenen Boxen ausgelegt. Bürger, die einen Rattenbefall bemerken, werden gebeten, die öffentlichen Stellen umgehend dem Limburger Ordnungsamt, Bahnhofsplatz 2, zu melden. Als Ansprechpartnerin ist in der Behörde Sabrina Kunz unter Telefon 0 64 31-20 32 97 oder per E-Mail an die Adresse ordnungsbehoerde@

stadt.limburg.de erreichbar.

Für die Bekämpfung auf privatem Grund sind die Wohnungs- und Grundstückseigentümer verantwortlich. Sie müssen dafür sorgen, dass die Ratten und die Ursachen ihres vermehrten Aufkommens beseitigt werden.

Sofern Vermieter auf Aufforderung der Mieter ihrer Pflicht der Rattenbeseitigung nicht nachkommen, kann dies ebenfalls dem Ordnungsamt angezeigt werden.