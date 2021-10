Stadtradler umrunden die Erde drei Mal

Das sind die anwesenden Preisträger des Stadtradel-Wettbewerbs 2021 mit den Initiatoren des Landkreises und der Stadt Limburg. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Nachdem der Stadtradeln-Wettbewerb im Landkreis Limburg-Weilburg im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie eine unfreiwillige Pause einlegen musste, wurden dieses Jahr viele Rekorde von 2019 geknackt: 712 Radler in 75 Teams, 18 399 Kilo eingespartes Kohlendioxid (CO 2 ) und 125 166 zurückgelegte Kilometer. Das entspreche einer dreifachen Erdumrundung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Limburg.

Aus dem Landkreis beteiligten sich sechs Kommunen an dem Wettbewerb. Für die Stadt Limburg traten 416 Bürger in 33 Teams in die Pedale. Gemeinsam fuhren sie eine Stecke von 64 232 Kilometern. Insgesamt seien 9441 Kilogramm CO 2 vermieden worden.

Sechs Schulen mit Standort Limburg waren mit am Start sowie eine Schule aus Hadamar. Wie bereits 2019 fuhren die Schüler der Adolf-Reichwein-Schule mit 5506 Kilometern die meisten Kilometer. Als Preis erhielten sie Kanu-Gutscheine. Die Marienschule legte einen gelungenen Auftakt hin und fuhr insgesamt 5194 Kilometer mit dem Rad, wofür sie mit Freibad-Karten und Tartufi belohnt werden. Die meisten Kilometer pro Teilnehmer auf Landkreisebene fuhren die zehn Mitglieder des Teams der TSG Oberbrechen mit 6167 Kilometern. Auf Platz zwei landete das vier Teilnehmer starke Team Donau mit 2316 Kilometern sowie auf Platz drei die vier des Teams E-Biker mit 1923 Kilometern.

Manfred Kleinmichel

fährt 1300 Kilometer

Mit 9814 Kilometern und 51 Fahrern stellte das Team Eschhofen auf Kreisebene nicht nur die meisten Teilnehmenden, sondern fuhr auch mit Abstand die meisten Kilometer. Das Team der TSG Oberbrechen kam auf den zweiten Platz. Das Team der radelnden Holleser legte mit 21 Personen 4859 Kilometer zurück.

Preise als Einzelfahrer holten sich Manfred Kleinmichel mit 1300 Kilometern aus dem Team Eschhofen, Verena Felkl mit 1076 Kilometern und Markus Trost mit 1062 Kilometern.

Auf Ebene der Stadt Limburg stellte das Team "Global Flash - wir geben alles" mit vier Personen und gefahrenen 421 Kilometern pro Radler die Mannschaft mit den meisten Kilometern pro Teilnehmer.