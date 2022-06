Stadtteilfest im Limburger Blumenrod mit Sport und Spielen

Die Blumenröder Kirmes führt ab 1974 Menschen aus vielen Nationen am Gemeindezentrum zusammen. Nach langen Jahren der Pause laden das Quartiersmanagement und die Gemeinwesenarbeit für Samstag auf den Bolzplatz an der Zeppelinstraße ein. Archivfoto: Dieter Fluck

LIMBURG - In der Limburger Südstadt wird am Samstag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr das erste Stadtteilfest auf dem Ballspielplatz (Bolzplatz) in der Zeppelinstraße gefeiert. Eröffnet wird es um 14 Uhr.

"Die Südstadt entwickelt sich immer mehr zu einem beliebten Viertel für Familien. Was liegt da näher, als ein Fest für Familien zu organisieren und die Anwohner damit näher zusammen zu bringen", so Erster Stadtrat Michael Stanke (CDU). Für Kinder stehen ein Karussell, Kreativangebote wie Basteln oder Malen sowie sportliche Aktivitäten wie Torwandschießen zur Auswahl. Der Sportcoach der Stadt Limburg, Walter Hölzer, bietet Volleyball und Fußball an. Ebenso kann die Trendsportart Slacklining ausprobiert werden. Ein Spieleanhänger der Stadtjugendpflege bietet außerdem weitere Möglichkeiten an. Für Speisen und Getränke soll ebenfalls gesorgt sein.

Bereits um 11 Uhr feiert die evangelische Kindertagesstätte Blumenrod ihr 50-jähriges Bestehen. Dazu ist jedermann in die Thüringer Straße 1 in Blumenrod eingeladen.