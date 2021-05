Startkapital für die "Wildlinge"

Spendenübergabe an die "Wildlinge" mitten im Wald (von links): Lydia Schmidt-Köroglu, Miriam König, Sarah Huf, Lars Huf-Rühlemann, Volksbank-Vorstand Lars Witteck und Vertriebsleiter Thomas Cornelius. Foto: Volksbank Mittelhessen

HADAMAR/WEILBURG/VILLMAR - Der Waldkindergarten "Wildlinge" aus Hadamar-Oberzeuzheim hat den großen Umweltpreis der Volksbank Mittelhessen gewonnen. Andere Vereine aus Weilburg und Villmar erhalten im Rahmen des Wettbewerbes "Ab in die Natur" Spenden.

Waldkindergärten stehen seit Jahren besonders hoch im Kurs. So auch in Oberzeuzheim. Zahlreiche Familien sind auf die wenigen Plätze in umliegenden Ortschaften angewiesen. Einen Platz in einem Waldkindergarten im näheren Umkreis zu ergattern, bleibt nahezu aussichtslos.

Eltern ergreifen

selbst die Initiative

"Wir haben nichts unversucht gelassen. Doch am Ende hilft kein Jammern. Da haben wir beschlossen, die Sache einfach selbst in die Hand zu nehmen", beschreibt Miriam König den Start der Elterninitiative. "Kinder brauchen die Natur, frische Luft, freies Spiel und Bewegung - daher sind wir der Überzeugung, dass in Hadamar solch eine Einrichtung noch fehlt und benötigt wird."

Im Verein haben sich mehrere Familien zusammengeschlossen. Jeder bringt seine individuellen Fähigkeiten ein - ob Personalmanagement, Controlling oder pädagogische Verantwortung. "Die Vielfalt ist unsere Stärke", sagt Miriam König vom Verein "Wildlinge". Das Betreuungsangebot für zwanzig Kinder soll noch im Herbst dieses Jahres starten.

Das Waldgrundstück ist vorhanden. Das notwendige Fachpersonal steht ebenfalls schon bereit. Es fehlen noch eine Schutzhütte und ein Teil des Startkapitals. "Für die Anschubfinanzierung hat die Volksbank Mittelhessen gesorgt. Mit den 5000 Euro aus dem Umweltpreis können wir loslegen und erste wichtige Investitionen tätigen", berichtet König. Interessierte Eltern können sich unter der Homepage www.waldkindergarten-wildlinge.de informieren.

Mit dem Förderwettbewerb unterstützt die Volksbank Mittelhessen konkrete Projekte, mit denen die Vereine zum Schutz der Umwelt in der Region beitragen. Besonderes Augenmerk liegt auf Projekten, die das Umweltbewusstsein und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen bei der Jugend fördern.

Daher waren die "Wildlinge" nicht die Einzigen, die sich über eine Förderung freuen können. Für ihr Engagement haben folgende Vereine aus der Region eine Spende von jeweils 1000 Euro erhalten: die Fördergemeinschaft für den Natur- und Vogelschutz Villmar, der RSV Weyer sowie der Verein der Freunde und Förderer der Christian-Spielmann-Schule in Weilburg.

Zudem hat die Volksbank Mittelhessen beim Umweltpreis den Besuch von Huhn "Lotti" und ihren Freundinnen an 14 mittelhessische Vereine, Kindergärten und Grundschulen verlost. Dank Lotti lernen Kinder auf spielerische Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen. Füttern, Eier sammeln, Stall ausmisten - all diese Aufgaben sind auf viele kleine Schultern verteilt und werden mit großer Begeisterung erledigt.

Viele der Kinder haben zum ersten Mal in ihrem Leben ein quicklebendiges Huhn erlebt. Das wertvolle Lebensmittel Ei kannten sie bislang nur aus dem Supermarktregal. Mit großem Spaß beschäftigen sich die Kinder zwei Wochen lang mit Lotti und erfahren so auch mehr über Ernährung, artgerechte Tierhaltung und Naturschutz. Ein zweiwöchiger Besuch von Lotti und ihren Freundinnen sowie eine Geldspende für seine Umweltprojekte geht im Landkreis Limburg-Weilburg an den Verein der Oberlahn-Winzer aus Weilburg.