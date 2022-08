Stelldichein der Kleinkünstler in Weilmünster

Convin Splettsen ist Zauberkünstler aus Leidenschaft. Foto: Marktflecken Weilmünster

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Der Blumenhof in Weilmünster lädt im Rahmen des autofreien Sonntags im Weiltal am 7. August zum Kulturspektakel "KuHuWaBoHu" ein. Zu Gast sind dort ab 15 Uhr die Kleinkünstler Schorsch Gustl Appenzeller, Zauberer Convin Splettsen, Bauchbabbler Tomani und Clownin Fine, berichtet der Marktflecken in einer Pressemitteilung.

Chefkoch Appenzeller bietet komödiantische "Kochkunst speziale" und verbindet seine großen Leidenschaften Artistik und Kochen, fein abgeschmeckt mit einer ordentlichen Prise Komik und Humor. Dabei werden Äpfel, Eier und Pfannen jongliert und dem Publikum als artistische und spaßige Delikatessen serviert.

Alte Hüte der Zauberkunst zu neuem Leben erwecken

Clownin Fine stellt sich die Frage, ob etwas zum Finden gesucht werden muss. Und was sie findet, darf sie behalten. Tomani, der schnellsprechende Vollblut-Entertainer, erweckt alte Hüte der Zauberkunst mit Humor und pfiffigem Esprit zu neuem Leben. Sein spontaner Wortwitz ist gepaart mit einer exakt getimten Bühnenpräsenz.

Fotos Convin Splettsen ist Zauberkünstler aus Leidenschaft. Foto: Marktflecken Weilmünster Chefkoch Appenzeller verbindet seine Leidenschaften Artistik und Kochen - abgeschmeckt mit Komik. Foto: Gemeindeverwaltung Tomani verspricht sprachliche Bravourstückchen und wortgewandte Eulenspiegeleien. Foto: Marktflecken Weilmünster Clown Fine sucht Dinge zum Finden. Foto: Marktflecken Weilmünster 4

Convin Splettsen ist Zauberkünstler aus Leidenschaft, der sein Publikum mit Unglaublichkeiten konfrontiert und verblüfft zurücklässt.

Die Künstler zeigen sich beim autofreien Weiltalsonntag in Weilmünster auch um die Mittagszeit am Marktplatz. Alle zusammen sind dann ab 15 Uhr bei freiem Eintritt auf dem Blumenhof, Weilstraße 29A, zu erleben.