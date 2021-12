Sternsinger in Bad Camberg gehen auf Nummer sicher

Die Sternsinger werden in den Tagen um Weihnachten und Neujahr wieder in Bad Camberg und den Stadtteilen unterwegs sein. Archivfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

BAD CAMBERG/SELTERS/WEILROD - Auch in diesem Jahr steht über der Sternsingeraktion ein großes Fragezeichen: Was ist angesichts der derzeitigen pandemischen Lage möglich, was nicht? Die Kirchorte der Pfarrei St. Peter und Paul Bad Camberg haben sich auf Basis der zur Zeit gültigen Regeln und der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zu einigen Abläufen unter dem Leitgedanken "Sternsingen - aber sicher!" entschlossen. Diese können sich - je nach Lage - kurzfristig ändern. Das werde zeitnah auf der Homepage der Pfarrei www.bad-camberg.bistumlimburg.de mitgeteilt, heißt es in einer Pressemitteilung.

W Bad Camberg: Zwischen Mittwoch, 29. Dezember, und Sonntag, 9. Januar, besuchen die Sternsinger die Menschen in der Taunusstadt. Je nach aktueller Corona-Situation ist es möglich, dass sie an den Haustüren klingeln oder auch nur den Segen in die Briefkästen einwerfen. Wenn die Sternsinger klingeln, können sie nur original verpackte Süßigkeiten annehmen. Am 9. Januar soll eine kleine Gruppe Sternsinger am Gottesdienst teilnehmen. Kontaktmöglichkeit: sternsinger-badcamberg@t-online.de

W Dombach: Hier wird über die Sternsingeraktion je nach Pandemielage kurzfristig entschieden.

W Eisenbach: Segensaufkleber und Kreide werden in der Vorabendmesse am Samstag, 8. Januar, gesegnet. Sie können anschließend mitgenommen werden. Die Kirche wird danach noch eine längere Zeit geöffnet sein. Es wird auch eine Spendendose bereitstehen. Mitglieder des Ortsausschusses werden Segensaufkleber in die Briefkästen werfen. Wer mag, kann dann eine Spende überweisen.

W Erbach: Nach der Aussendung im Hochamt, am 26. Dezember, wollen die Sternsinger am Dienstag, 28. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember, die Menschen besuchen.

W Haintchen: Am Sonntag, 2. Januar, werden Aufkleber und Kreide im Gottesdienst gesegnet. Am Sonntag, 9. Januar, ist Sternsingeraktion.

W Hasselbach: In der Heiligen Messe am Mittwoch, 5. Januar, werden die Sternsinger ausgesendet. Am Freitag, 7. Januar, werden die Kinder in der Diaspora unterwegs sein und die angemeldeten Haushalte besuchen.

Anmeldung sind möglich bei Familie Bargon, Telefon 0 60 83-94 02 28. Am Samstag, 8. Januar, werden die Menschen in Hasselbach besucht. Im Hochamt am Sonntag, 9. Januar, findet die Aktion ihren Abschluss. Kinder und Jugendliche, die an der Aktion teilnehmen möchten, sollten sich möglichst bald bei Familie Bargon melden.

W Niederselters: Die Sternsinger werden ab circa 16 Uhr am Samstag, 8. Januar, vor dem Gottesdienst im Pfarrheim stehen. Wer sich dann schon einen Segen abholen möchte, kann das tun. Anschließend werden sie am Gottesdienst teilnehmen und nach dem Gottesdienst noch an alle, die den Segen von Sternsingern haben möchten, diesen verteilen. Auch in diesem Jahr werden Aufkleber, Kreide und Spardose in der Kirche für alle ausliegen, die sich den Segen nicht am Samstag abholen können. Erneut wird gebeten, auf Süßigkeiten für die Sternsinger zu verzichten.

W Oberselters: Die Sternsinger ziehen am Samstag, 8. Januar, ab 10 Uhr von Haus zu Haus, um den Segen zu bringen und Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt zu sammeln. Sollte dies aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich sein, werden in der Vorabendmesse um 18.30 Uhr unter Beteiligung einer Sternsingergruppe Kreide und Segensaufkleber gesegnet. Im Anschluss ist die Kirche in jedem Fall noch geöffnet. Die Kreide und die Segensaufkleber können dann mitgenommen und Spenden abgegeben werden. Auch am Sonntag, 9. Januar, von 14 bis 15 Uhr, können die Segensaufkleber in der Kirche abgeholt und Spenden abgegeben werden.

W Schwickershausen: Sofern die Möglichkeit besteht, soll die Aktion am Samstag, 8. Januar, durchgeführt werden.

W Würges: Aufgrund der Corona-Lage entfällt die klassische Sternsingeraktion auch in diesem Jahr. Es werden im Zeitraum um Donnerstag, 6. Januar, die Segensaufkleber in der Kirche ausliegen. Dort steht auch eine Spendenbox. Zudem gibt es Informationen, wohin gegebenenfalls überwiesen werden kann.

