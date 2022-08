Stock-Car-Rennen in Steeden/Hofen

Der Motorsportclub "Crazy Horses" richtet auf dem Hofener/Steedener Ring wieder ein Stock-Car-Rennen aus. Foto: MSC Crazy Horses

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RUNKEL-HOFEN/STEEDEN - Der MSC "Crazy Horses" lädt für das Wochenende 3./4. September zum traditionellen Stock-Car-Rennen auf dem Hofener/Steedener Ring ein.

Die Rennen beginnen am Samstag um 13 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Neben den Wertungsläufen in den Kategorien Klasse 1: Fahrzeuge bis 1500 Kubikzentimeter, Klasse 2: Fahrzeuge bis 1900 Kubikzentimeter, Klasse 3: Fahrzeugklasse ohne Hubraumbeschränkung, Klasse 4 (Juniorklasse): Fahrzeuge bis 1500 Kubikzentimeter und Klasse 5 (Lady-Cup): Fahrzeuge bis 1900 Kubikzentimeter. Es gibt auch wieder die beliebten Sonderläufe: das Kastenwagenrennen und den

Ü-50-Lauf, bei dem die "alten Hasen" dieses verrückten Sports noch einmal beweisen können, was sie drauf haben.

Am Sonntagnachmittag findet das große Finale statt, das Auto Rodeo. Dabei werden alle Autos aus allen Klassen noch einmal an den Start gebracht. Sieger dieses Laufs ist dann das letzte fahrtüchtige Fahrzeug.

Im Anschluss an den Renntag am Samstag öffnet gegen 20.30 Uhr das Festzelt. Dort werden Fahrer, Helfer und Zuschauer gemeinsam feiern. Neben den Rennen ist auch für Speisen und Getränke gesorgt.

Die Eintrittspreise betragen für Samstag 6 Euro, Sonntag 9 Euro sowie für Samstag und Sonntag 12 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, Gäste mit Behinderung zahlen 50 Prozent der angegebenen Preise.