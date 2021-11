Stolpersteine brauchen Pflege

Zwei Stolpersteine in der Obertorstraße 39 in Bad Camberg. Das Foto zeigt die Notwendigkeit der Pflege. Der Stolperstein von Dora Kahn ist geputzt, der von Adolf Kahn nicht. Foto: Manfred Heinze

BAD CAMBERG - In Bad Camberg wurden in den Jahren 2014, 2015 und 2018 insgesamt 32 Stolpersteine für jüdische Bürger und Euthanasieopfer der NS-Zeit verlegt. Den Jahrestag der Pogromnacht am 9./10. November 1938 nahmen die Grünen zum Anlass, eine Reinigung der Stolpersteine zu organisieren. Sie ist jetzt abgeschlossen.

Einst hatte Camberg eine der größten jüdischen Gemeinden im Kreis Limburg. 1927 lebten 72 jüdische Personen in Camberg, 1933 noch 63. Danach nahm ihre Zahl wegen der zunehmenden Entrechtung und Repressalien ständig ab. Wer es nicht schaffte, auszuwandern oder in die Anonymität der Großstädte zu fliehen, wurde schließlich deportiert und fande in einem der verschiedenen Vernichtungslager den Tod. 1942 gab es in Camberg keine Juden mehr. Eine fast 500-jährige jüdische Gemeinde wurde vernichtet, die das kulturelle und wirtschaftliche Leben in Camberg mitgeprägt und mitgestaltet hatte.

Die Stolpersteine, die vor den Häusern der Opfer verlegt wurden, sollen an die Gräueltaten und vor allem an die Opfer selbst erinnern. Doch sie müssen immer wieder gereinigt werden, sonst gehen diese Erinnerungshilfen mit der Zeit verloren. Wer an der Pflege der Stolpersteine interessiert ist, kann sich unter den E-Mail-Adressen benno.cline@gruene-badcamberg.de oder dieter.oelke@gruene-badcamberg.de melden.