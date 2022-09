Straffe Waden vom Radeln: Limburger umrunden zusammengenommen sechs Mal die Erde

Eine Bühne voller Radler: Beim "Stadtradeln" haben sie sich bemüht, möglichst oft das Fahrrad als Verkehrsmittel oder auch als Sportgerät zu nutzen. Die Preise verliehen der Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (links) und Limburgs Stadtrat Michael Stanke (3. von rechts). Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - Die Beine haben sich längst erholt, neue Kilometer auf dem Rad sind bei fast allen hinzugekommen, die sich bei der Aktion "Stadtradeln" im Landkreis und der Stadt Limburg beteiligt haben.

In der Zeit von 11. Juni bis 1. Juli wurden die zurückgelegten Kilometer gezählt, anschließend ausgewertet und nun im Rahmen der Limburger Summer Games die Preise an diejenigen verliehen, die besonders eifrig geradelt sind. Auf Kreisebene wurden insgesamt 231 000 Kilometer zurückgelegt. Wäre diese Strecke mit Autos bewältigt worden, hätte das 36 Tonnen CO 2 in die Umwelt gepumpt.

Fußgänger und Radler

hatten nur eine Nebenrolle

Durchaus stolz zeigte sich Limburgs Stadtrat Michael Stanke (CDU) bei der Preisverleihung, denn auch die Teams aus der Kreisstadt haben ordentlich in die Pedale getreten. Zum siebten Mal war die Stadt beim bundesweiten Wettbewerb "Stadtradeln" dabei. Die Limburger haben dabei wieder eine neue Bestmarke gesetzt. "553 Radlerinnen und Radler haben 104 798 Kilometer zurückgelegt. Damit ist die im vergangenen Jahr aufgestellte Bestmarke von 64 231 Kilometern deutlich übertroffen worden", so Stanke.

Der Anspruch für die nächste Teilnahme im kommenden Jahr: Noch besser werden. Dabei sei auch die Stadt gefordert, die Bedingungen für die Radfahrenden zu verbessern: "Es hat sich in den vergangenen Jahren mit Schutzstreifen, Radfahrstraßen, besonderen Aufstellflächen und Lückenschlüssen schon viel getan, doch es liegt noch ein langer Weg vor uns, um wirklich zu gleichwertigen Bedingungen unter allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu kommen."

Auch die Stadt Limburg nimmt inzwischen unter dem Dach des Landkreises Limburg-Weilburg am Stadtradeln teil, ebenso wie Brechen, Weilmünster, Selters, Elz, Beselich, Runkel, Hünfelden und Waldbrunn. Der Kreisbeigeordnete Jörg Sauer lobte die Aktiven aus dem gesamten Landkreis, die es gegenüber dem vergangenen Jahr geschafft hätten, die Zahl der zurückgelegten Kilometer auf 231 000 zu verdoppeln, was dazu ausreicht, den Erdball fast sechs Mal zu umrunden.

Insgesamt 1120 Personen nahmen im Landkreis am Stadtradeln teil. Sauer dankte Verena Nijssen und Tobias Mohr vom Landkreis sowie Mira Stockmann von der Stadt Limburg, die als Beauftragte für den Klimaschutz den Wettbewerb auf lokaler Ebene organisiert haben.

"Lange glaubten wir, dem fließenden, motorisierten Verkehr, sei es mit dem Auto, Motorrad, LKW oder Bus, größte Bedeutung zukommen lassen zu müssen. Fußgänger und Radfahrer spielten in der Verkehrspolitik und Stadtplanung eher eine Nebenrolle. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert", so Sauer.

Das Team mit den aktivsten Teilnehmenden kommt auf Landkreisebene aus Waldbrunn und nennt sich Team 22. Die Mitglieder dieses Teams legten während der dreiwöchigen Aktion im Schnitt 1519 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das Team A+A liegt in der Stadt Limburg auf dem ersten Platz mit einer Fahrleistung von 508 Kilometern pro Teilnehmer. Das Team mit den meisten Teilnehmenden, 68 an der Zahl, stellte das Team Eschhofen. Insgesamt legten sie 14 121 Kilometer zurück. Dem Team Eschhofen gehörte auch Manfred Kleinmichel an, der unter allen Aktiven mit 1817 Kilometern die größte Strecke radelte. Auf dem zweiten Platz in der Stadt Limburg landete Ralf Metz mit 1484 Kilometern. Birgid Sagmeister als Drittplatzierte legte 1268 Kilometer auf zwei Rädern zurück.

Zehn Sonderpreise

für Alltagsfahrten

Bei dem Wettbewerb ging es allerdings nicht nur darum, möglichst viele Kilometer abzuspulen. Ein wichtiges Ziel war es, das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel zu nutzen. Deshalb sind von der Stadt Limburg auch zehn Sonderpreise für Alltagsfahrten vergeben worden. Diese Preise gingen an: M. Grund, Susanne Ehlert, Tim Köppen, Michael Jung-König, Melanie Falk, Uta Sieben, Anja Leis, Ingrid Horz-Schmachtel, Celina Stärke und Ann-Kathrin Nickel.

Die Preise haben wieder verschiedene Limburger Sponsoren zur Verfügung gestellt. Dazu zählen Freifahrten im Limburger LahnStar durch die Stadtlinie, ein Gutschein der EVL für die Gewinner des Schulradelns, Gutscheine von Globus, Outdoorlampen der Firma Limtronic, Futterhäuschen der Kreissparkasse, Eisgutscheine von Lazzaris, Freibadgutscheine, Fahrradzubehör und vieles mehr.