Strandleben, Inselfreizeit oder Leben auf der Burg

Auf der Burg Hessenstein oberhalb der Eder können sich junge Ritter im August austoben. Archivfoto: Stefan Betzler/Wikimedia/CC BY-SA 4.0

LIMBURG-WEILBURG - Kinder und Jugendliche haben durch die Pandemie in besonderer Weise Benachteiligungen erfahren. Landrat Michael Köberle (CDU) kündigt nun an, dass der Landkreis Limburg-Weilburg in den hessischen Sommerferien wieder die Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren anbieten wird.

Um nach der langen Zeit der Entbehrungen ein attraktives und abwechslungsreiches Freizeitangebot für die jungen Menschen zusammenstellen zu können, werden hierfür auch Fördersummen aus dem Aktionsprogramm des Bundes "Aufholen für Kinder und Jugendliche nach Corona" eingesetzt.

"Heuler" in der Seehundstation

Unter anderem wird eine Kinderfreizeit in Norddeich vom 1. bis 10. August für jungen Menschen von neun bis zwölf Jahren angeboten. Hier steht das Strandleben an der Nordsee auf dem Programm, und natürlich wird mit der Fähre die Insel Norderney angesteuert. Der absolute Höhepunkt der Reise an das Meer sollen die "Heuler" in der Seehundstation Norddeich werden.

Junge Rittersleute werden auf die Reise zur Burg Hessenstein am Edersee geschickt. Vom 8. bis 13. August dreht sich fast alles rund ums Burgleben. Teilnehmen an der Tour ins Mittelalter können Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren.

10- bis 14-Jährige haben in Scharbeutz an der Ostsee im Zeitraum vom 23. Juli bis 6. August die Möglichkeit zum Besuch der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Auch die Besichtigung des Viermasters "Passat" ist ein besonderes Ereignis. Die Jugendherberge bietet eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und liegt direkt am Meer.

Wer reif für die Insel ist, darf vom 30. Juli bis 11. August auf die Insel Borkum reisen. Kinder von 10 bis 13 Jahren haben dort die Möglichkeit für Strandspiele und zur Inselerkundung. Auch eine Radtour und die Besteigung des Leuchtturms stehen auf dem Programm. Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren steht die Ferienfreizeit in Lembruch am Dümmersee zur Verfügung. Windsurfen, Segeln und Stand-Up-Paddeling werden als Schnupperkurse angeboten. Aber keine Hektik, denn bei dieser Freizeit vom 17. bis 26. August darf auch gechillt werden.

Die Großen von 16 bis 18 Jahren können vom 24. Juli bis 4. August ihren Urlaub an der italienischen Adria verbringen. Rimini ist das Ziel der Reise. Neben dem Strandleben gibt es auch ein bisschen Kultur und auf jeden Fall jede Menge Sonne, Strand und Pasta.

Ehrenamtliche

Betreuer gesucht

Die Betreuung während aller Freizeiten erfolgt durch ehrenamtliche Betreuer, die sich in der Initiativgruppe Kinder- und Jugenderholung (IKUJ) zusammengeschlossen haben. Landrat Michael Köberle weist darauf hin, dass es unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit gibt, Teilnahmebeiträge zu ermäßigen. Informationen dazu sowie zu den Ferienfreizeiten sind telefonisch bei Antonia Heep, 0 64 31-296-350, sowie online unter www.landkreis-limburg-weilburg.de/ferienfreizeiten erhältlich.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Betreuungstätigkeit bei den Sommerfreizeiten des Landkreises hat, kann für weitere Informationen Astrid Roos vom Amt für Jugend, Schule und Familie anrufen: 0 64 31-296-351.