Streit in Limburg endet im Krankenhaus

LIMBURG - Laut Polizei hat sich aus einem verbalen Streit zwischen einem 43-Jährigen und einem 22-Jährigen eine tätliche Auseinandersetzung entwickelt. Passiert ist die Eskalation am Samstag gegen 23 Uhr auf dem Neumarkt in Limburg. Durch die Rangelei und Schläge seien Weingläser zerbrochen. Dabei habe sich der 43-Jährige Schnittverletzungen zugezogen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.