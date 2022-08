Strohlager abgebrannt

Jetzt teilen:

MERENBERG-RÜCKERSHAUSEN - Merenberg-Rückershausen (red). Am späten Sonntagabend ist es bei Rückershausen zu einem Brand gekommen, bei dem eine größere Anzahl an Strohballen zerstört wurde. Eine Anwohnerin meldete gegen 23.30 Uhr einen Feuerschein aus dem außerörtlichen Gemarkungsbereich "Rübel". Die alarmierte Feuerwehr musste vor Ort feststellen, dass circa 150 Rundballen in Vollbrand standen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Ausweitung auf angrenzende Wald- und Wiesenflächen verhindern. Die Strohballen brannten kontrolliert ab. Derzeit erscheint den Ermittlern eine vorsätzliche Brandstiftung als wahrscheinlich. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 zu melden.