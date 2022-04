StudiumPlus gratuliert neun neuen Bachelors

Neun Absolventen werden am Campus Limburg verabschiedet. Mit ihnen freuen sich (v. l.): Bürgermeister Marius Hahn, Sergej Kovalev, Christian Schreier, Jens Minnert (Direktor ZDH), Ulrich Heep (IHK), Campusleiter Fabian Tjon (2.v.r.) und Landrat Michael Köberle (rechts). Foto: THM/StudiumPlus

LIMBURG - In einer Feierstunde ist der dritte Absolventen-Jahrgang am StudiumPlus-Campus in Limburg verabschiedet worden. Drei Betriebswirtinnen und -wirte sowie sechs Maschinenbauingenieure erhielten ihre Bachelor-Zeugnisse.

"Mit Fleiß und Ausdauer haben Sie sich Ihren akademischen Grad verdient", sagte Campusleiter Fabian Tjon. Sieben Semester duales Bachelor-Studium liegen hinter den jungen Frauen und Männern, die zunächst in Präsenz, dann pandemiebedingt online und zuletzt hybrid stattgefunden hatten.

Die Abschlusszeugnisse überreichten Tjon und Christian Schreier, Geschäftsführer des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien - StudiumPlus, gemeinsam mit Sergej Kovalev, Studiengangsleiter Bachelor Ingenieurwesen. Alle Absolventen hatten großartige Leistungen gezeigt, besonders gut hat es Marvin Meudt gemacht. Mit der Traumnote 1,0 ist er Jahrgangsbester im Bachelor-Studiengang Ingenieurwesen Maschinenbau, Fachrichtung Allgemeiner Maschinenbau, des gesamten StudiumPlus-Jahrgangs über alle sieben Standorte hinweg. Dafür wurde der Mitarbeiter der Kunststoffwerk Heiligenroth GmbH & Co. KG mit dem Preis der IHK Limburg ausgezeichnet.

Gute Studienbedingungen

direkt vor der Haustür

Stellvertretend für ihre Kommilitonen blickten Marvin Meudt und Philipp Krekel auf das gemeinsame Studium zurück. Mancher möge sich wundern, dass sie sich für ein Studium in der Heimat und gegen "die große, weite Welt" entschieden hätten, sagte Krekel: "Doch warum in die Ferne schweifen, wenn beste Bedingungen vor der Haustür vorhanden sind?"

Insgesamt verabschiedet StudiumPlus in diesem Jahr 387 Absolventen - 161 davon an den sechs Außenstellen, zu denen auch Limburg gehört.