Süße Sensation: Sechslinge im Weilburger Wolfsgehege

Tierpfleger Rudolf Ziehn (l.) und Tierarzt Norman Jekel mit einem der Jungwölfe. Foto: Stefanie Jekel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG-HIRSCHHAUSEN - Wölfin "Akira" und Rüde "Yukon" haben Nachwuchs bekommen. Im Tiergarten Weilburg ist die Freude über den sechsfachen Nachwuchs im Wolfsrudel groß: Fünf Jungwölfe und ein weibliches Wolfsbaby hat "Akira" zur Welt gebracht.

Erst Mitte Februar war Wölfin "Akira" aus dem Wildpark Edersee nach Weilburg gekommen. Da sie sich von Anfang an mit Rüde "Yukon" gut verstanden hat, war die Hoffnung auf Nachwuchs groß. "Am 17. Mai bemerkten unsere Tierpfleger das erste Mal ein leises Fiepen aus einem Versteck im Wolfsgehege", berichtet Johanna Heep vom Tiergarten Weilburg.

Fotos Tierpfleger Rudolf Ziehn (l.) und Tierarzt Norman Jekel mit einem der Jungwölfe. Foto: Stefanie Jekel Wurmkur fürs Wolfsbaby: Tierärztin Stefanie kümmert sich um die medizinische Versorgung des Wolfnachwuchses. Foto: Stefanie Jekel 2

In der vergangenen Woche, teilte der Tiergarten mit, hätten die Tierpfleger "Akira" in einem Nachbargehege separieren können. So konnten die beiden Tierärzte Stefanie und Norman Jekel, gemeinsam mit den Tierpflegern, die kleinen Jungwölfe untersuchen, entwurmen und mit einem Mikrochip kennzeichnen. "Die kleinen Wölfe sind gesund und munter und schon sehr mobil", freut sich das Tierarzt-Ehepaar.

"Insgesamt können wir uns über fünf Jungwölfe und eine Jungwölfin freuen, die aber voraussichtlich erst ab Mitte Juni den Bau verlassen", berichtet Heep.

Geduldige und aufmerksame Besucher können dann mit etwas Glück selbst einen Blick auf den Nachwuchs werfen. Wie die noch sehr tapsigen, kleinen Wölfe heißen werden, das dürfen die Paten entscheiden, die für alle sechs bereits gefunden worden sind.

Paten dürfen die Namen der Wolfsbabys aussuchen

Das Forstamt Weilburg als Betreiber des Wildparks Tiergarten Weilburg ist froh, dass die Besucher die Aktivität im vergrößerten Wolfsrudel nun Dank der entschärften Corona-Auflagen beobachten können.

Derzeit ist lediglich eine Online-Voranmeldung über die Homepage www.wildpark-weilburg.de erforderlich. Die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske besteht nur noch in bestimmten Bereichen, zum Beispiel an der Kasse. Ein negativer Corona-Test muss nicht vorgezeigt werden.