Tänzer erobern die Clubebene der Stadthalle Limburg

LIMBURG/RUNKEL - Seit dem 28. Februar hat die Kleinkunstbühne "Thing" in Limburg schon sieben Streaming-Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Nun widmete das Thing sein letztes "Kulturleuchten" noch vor der Sommerpause den Tänzern in Limburg und Umgebung.

Tanzen ist etwas, was bisher im "Thing" höchstens vor der Bühne zu sehen war. Schon seit November vorigen Jahres haben die meisten Tanzschulen im Kreis Limburg-Weilburg geschlossen. Über 1000 Tänzer konnten oder durften seitdem nicht mehr trainieren. Die großen Auftritte, auf die viele sich immer mit einem Feuereifer freuten und vorbereiteten, fielen aus. Eine schwere Aufgabe für alle Tanzvereine und Tanzschulen, die Aktiven bei der Stange zu halten und zu motivieren, weiterzumachen.

Interviews und Statements ergänzen die Tänze

Hier setzte die Idee des achten Limburger Kulturleuchtens an. Alle Tänzer, die Lust hatten, durften an einem Tag in der Clubebene der Stadthalle vorbeischauen und sich von einem professionellen Kamerateam filmen lassen und Interviews geben. Einem kleinen Aufruf folgte schon ein großes Echo. Und so waren binnen kurzer Zeit alle Slots belegt. Von den professionellen Tanzschulen Dörr und Schöffl über die renommierte Ballettschule Petrova, der freiberuflichen Bauchtänzerin Alyasha bis hin zu dem engagierten Tanz- und Sportverein "EmphasiS" aus Ennerich sind viele Facetten des Tanzes vertreten.

Neben den Tänzen lässt das "Thing" auch die Menschen im Hintergrund zu Wort kommen: die Tanzlehrer. In klaren und ehrlichen Worten berichten sie darüber, wie die Pandemie ihnen zu schaffen gemacht hat und welchen Einfallsreichtum man beweisen musste. Außerdem gewährt Trendscout und Tanzlehrer Markus Schöffl einen kleinen Blick in die tänzerische Zukunft.

In HD-Qualität kann man den 58-minütigen Stream am Sonntag, 4. Juli, 19 Uhr unter www.thing-ev.de und die Facebook-Seite des "Things" verfolgen.