LIMBURG-ESCHHOFEN - Laut Polizeiangaben ist ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 15 und 23 Uhr in einen Lastwagen eingebrochen und hat mehrere Werkzeuge einer Baufirma gestohlen. Der Lkw war "In der Eppenau 1", Zufahrt zu einer Lagerhalle, in Eschhofen abgestellt. Der Täter habe das Schloss des Benz' aufgebrochen und Werkzeuge im Wert von etwa 500 Euro mitgenommen.