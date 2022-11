Tatkräftige Damen helfen den "Feuerfüchsen" in Weilmünster

Bei der Scheckübergabe bedanken sich Betreuer sowie Kinder der Jugendfeuerwehr bei Ulrike Grün (2.v.r.) von "Charity im Frauenzimmer" für die Spende. (© Charity im Frauenzimmer)

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Im "Charity im Frauenzimmer" in Weilmünster engagieren sich mehr als ein Dutzend tatkräftige Damen für den guten Zweck: Sie bieten in ihren Verkaufsräumen hochwertige gebrauchte Damenbekleidung an und stellen den Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit verschiedenen sozialen Einrichtungen der Region zur Verfügung.

Förderungswürdige Projekte werden gerne auch mehrfach unterstützt. So erhielt die Kinderfeuerwehr "Feuerfüchse" der Freiwilligen Feuerwehr Weilmünster nun eine weitere Geldspende, diesmal in Höhe von 1.000 Euro. Diese Summe wird für die Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt.

Bei der symbolischen Scheckübergabe während einer Gruppenstunde in Weilmünster bedankten sich die Betreuer der "Feuerfüchse" auch im Namen aller Kinder und Jugendlichen der Freiwilligen Feuerwehr Weilmünster für die Unterstützung.

Heike Zeller von "Charity im Frauenzimmer" spricht für ihr Team: "Bei den 'Feuerfüchsen' lernen schon die Kleinen die Feuerwehr und ihre verantwortungsvollen Aufgaben näher kennen. Daneben haben die Kids eine Menge Spaß, denn in der Gruppe wird gespielt, gebastelt, zusammen gekocht, es werden Ausflüge gemacht und Wettkämpfe veranstaltet. Zudem werden die Kleinen spielerisch an den Umweltschutz herangeführt. Die Kinderfeuerwehr Weilmünster ist eine großartige Einrichtung, nicht zuletzt dank des vorbildlichen Engagements vieler ehrenamtlicher Helfer; und so haben wir die 'Feuerfüchse' sehr gerne ein weiteres Mal unterstützt."