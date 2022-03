Taunus: Retter finden vermissten Rentner am Feldberg

Polizisten suchten sogar mit einem Hubschrauber nach einem vermissten 84-Jährigen am Feldberg. Die Wärmebildkamera des Helikopters half bei der erfolgreichen Rettungsaktion der Polizei. Symbolfoto: Markus Klümper/dpa

HOCHTAUNUS - Am Sonntagabend hat die Suche nach einem vermissten 84-Jährigen am Feldberg einen positiven Abschluss gefunden.

Ein Mann aus Österreich hatte sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er seinen in Oberursel wohnhaften Bekannten seit Tagen nicht erreichen können und sich Sorgen mache. Das Auto des Vermissten konnte schließlich auf dem Parkplatz Sandplacken-Ost ausfindig gemacht werden.

Dann wurde sogar mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Die am Helikopter installierte Technik führte gegen 23.30 Uhr schließlich zum Erfolg: Durch die Wärmebildkamera konnte in dem an den Parkplatz angrenzenden Waldgebiet die Wärmesignatur einer Person ausgemacht werden. Retter fanden dann den geschwächten und deutlich unterkühlten Mann. Nach eigenen Angaben war der Senior bereits drei Tage zuvor auf einem Waldspaziergang gestürzt.

Die Sorge des österreichischen Bekannten und der Einsatz der Helfer haben ihm vermutlich das Leben gerettet.