Terminshopping in Limburg-Weilburg wieder möglich

Auf der Termin- und Shopping-Plattform "Limburg & Du" zeigt die Corona-Ampel derzeit Gelb. Foto: Magistrat Limburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - Für Limburg und den Landkreis bedeuten die aktuellen Coronazahlen, dass seit Donnerstag, 20. Mai, wieder vor Ort eingekauft werden kann.

Die Bürger können den erforderlichen Covid-19-Test in einem der zahlreichen Testzentren kostenlos erledigen lassen. Damit ist Terminshopping in Limburg wieder möglich ("Click & Meet"). Unterstützend dafür hat die Stadtverwaltung mit dem CityRing die gewerbeübergreifende Termin- und Shopping-Plattform "Limburg & DU" entwickelt.

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Öffnungsschritte bietet das Online-Portal die Möglichkeit, sich ein Testzentrum auszusuchen, einen oder mehrere Termine bei den Lieblingsgeschäften zu buchen und bereits im Vorfeld - wenn vorhanden - in den Online-Shops der Gewerbetreibenden zu stöbern.

WAS IST ZU BEACHTEN? Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Schwellenwert von 150, so ist ab dem übernächsten Tag auch die Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig ("Click & Meet"). Hierbei gelten folgende Bestimmungen: in geschlossenen Räumlichkeiten ist der Mund-Nasen-Schutz (FFP2 oder vergleichbar) für Kunden verpflichtend, maximal ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, Kunden haben einen negativen Covid-19-Test vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf (gilt nicht für vollständig geimpfte und nachweisbar genesene Menschen) und Betreiber müssen die Kontaktdaten der Kunden erheben.

250 Einträge auf der Plattform

Von zu Hause oder auch von unterwegs ist es jederzeit möglich, sich umfassend über die Angebote in Limburg zu informieren. Rund 250 Einträge sind bereits vorhanden. Die Plattform ermöglicht verschiedene Arten der Suche nach Branchen oder nach Marken, hält Informationen über die einzelnen Geschäfte und ihre Angebote oder Dienstleistungen bereit, klärt über den Standort auf und zeigt natürlich auch die Öffnungszeiten an. Das persönliche Shopping-Erlebnis mit Beratung, Anprobe und allen Sinnen kann dann problemlos und sorgenfrei vor Ort zum vereinbarten Termin stattfinden.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung auf der Plattform "Limburg & DU" ist eine Corona-Ampel. Sie zeigt an, was aktuell möglich ist. Bei den nun gegebenen Inzidenzwerten von unter 150 steht die Ampel auf Gelb: Damit ist im Einzelhandel "Click & Meet" (Terminshopping) mit negativem Testergebnis möglich; in der Gastronomie ist eine Abholung bis 22 Uhr oder ein Lieferdienst erlaubt. Touristische Übernachtungen sind noch nicht erlaubt.

Lesen Sie auch: Corona sorgt für mehr Abfall in Limburg-Weilburg

"Wir hoffen natürlich darauf, dass die Inzidenzzahlen sinken und wir bald auch wieder die Gastronomie öffnen können, da gerade der Einzelhandel und die Gastronomie in der Innenstand am besten gemeinsam funktionieren", macht Horst Hoppe als CityRing-Vorsitzender deutlich. Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sieht in der Plattform "ein nachhaltiges Werkzeug", um Limburg und sein Angebot auch nach den Einschränkungen aufgrund der Pandemie kompetent digital darzustellen.

Das Portal informiert nicht nur über das Einkaufs-, Dienstleistungs- und Freizeitangebot, sondern führt auch Geschäfte auf, die bereits die Luca-App nutzen. Außerdem weist das Portal auf die CityRing- und "LimburgPlus"-Gutscheine hin.