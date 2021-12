Testzentrum in Weilburg nur an Weihnachtstagen zu

Rotkreuzbeauftragter Josef Ilgen (v. l.), Zugführerin Lisa Huth und Kreisbereitschaftsleiter Patrick Schmittel bei der Eröffnung des DRK-Testzentrums in der Frankfurter Straße in Weilburg. Foto: DRK

WEILBURG - Das Deutsche Rote Kreuz hat in der vergangenen Woche ein Schnelltestzentrum in Weilburg eröffnet. In der Frankfurter Straße 27, im ehemaligen Hotel Garni, können sich Bürger in Weilburg auf das Coronavirus testen lassen.

Geöffnet hat das Testzentrum jeweils dienstags von 17 bis 20 Uhr, donnerstags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von 17 bis 20 Uhr. An Heiligabend hat das Testzentrum von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen hat die Einrichtung geschlossen.

Ein Test sei ohne Terminvereinbarung und ohne Anmeldung möglich, teilt das DRK mit. Ein gültiger Personalausweis sei mitzubringen, eine FFP2-Maske oder ein medizinischer Mund-Nase-Schutz muss getragen werden.