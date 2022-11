Tina Bär führt auf "Luna" den Zug in Mengerskirchen an

Die Brezeln werden an Ort und Stelle verspeist. (© A. Strieder)

Jetzt teilen:

MENGERSKIRCHEN - Konnte im Vorjahr die Martinsfeier in Mengerskirchen wegen Corona nur in abgespecktem Rahmen im Schlosshof durchgeführt werden, so war in diesem Jahr die Kirche wieder der Ort für den Martinsgottesdienst mit Martinsspiel.

Hier trugen die "Schulschlümpfe" das Martinsspiel vor, Gemeindereferentin Britta Höhler sprach Gebete und erläuterte das Martinsspiel; die Kinder sangen bekannte Martinslieder, die von den Zimberg-Musikanten musikalisch begleitet wurden. Danach bewegte sich ein langer Zug zum Festplatz, wo die Sänger des MGV "Freude" ein großes Martinsfeuer entzündeten. Der Martinszug wurde vom Heiligen Martin (Tina Bär) mit dem Pferd "Luna" durchgeführt, die Feuerwehr sicherte den Zug ab.

Am Kirmesplatz spielten die Zimberg-Musikanten weitere Martinslieder, die Kinder erhielten hier von Mitgliedern des Ortsausschusses eine Brezel. Natürlich konnten auch weitere Brezeln käuflich erworben werden. Die Tanzgruppe "Explosion" versorgte die Kinder und Erwachsenen mit Getränken, wobei der heiße Kakao von den Kindern getrunken wurde, den Erwachsenen schmeckte natürlich der Glühwein.