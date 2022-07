Trauerhalle Niedershausen saniert

Mitarbeiter des Bauhofs sanieren derzeit die Trauerhalle in Niedershausen. Foto: Gemeinde Löhnberg

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN - Löhnberg-Niedershausen (red). Die Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Löhnberg arbeiten derzeit an der Trauerhalle in Niedershausen. Die Außenwände sind vom Boden her feucht, so dass hier entsprechende Sanierungsarbeiten nötig sind. Dazu wird der entsprechende Bereich freigelegt, neu verputzt, isoliert und dann mit Unkrautvlies und Kies wieder fachgerecht verschlossen.

Des Weiteren wurden bereits die Decke und Teile der Wand gestrichen. Die restlichen Innenwände werden nach dem Austausch des Bodenbelages ebenfalls neu gestrichen. Hier werden die Fliesen entfernt und der Bereich gepflastert. Die Holzverschalung am Dach wurde gereinigt und nach den Isolierungsarbeiten am Sockel erhält die Trauerhalle von außen noch einen neuen Anstrich.